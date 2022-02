Matthias Mayer heeft Oostenrijk dinsdag het eerste goud bezorgd op de Olympische Spelen in Peking. De 31-jarige Mayer prolongeerde zijn titel op de super-G en is de eerste alpineskiër die op drie Spelen op rij een gouden medaille wint.

Mayer, die een dag eerder genoegen had moeten nemen met brons op de afdaling, dook 0,42 seconde onder de tot dan toe snelste tijd van de Noor Aleksander Aamodt Kilde, de leider in de wereldbeker op de super-G.

De Amerikaan Ryan Cochran-Siegle, die na hem startte, bleef vier honderdste van een seconde boven de tijd van de Oostenrijkse olympisch kampioen. Hij pakte het zilver, Kilde het brons.

Mayer brengt met de winst op de super-G zijn totale aantal olympische medailles op vier. Eerder won hij op de Spelen van Sotsji in 2014 goud op de afdaling. Vier jaar later in Pyeongchang was hij de beste op de super-G.

De Zwitser Beat Feuz, die maandag goud pakte op de afdaling in Yanqing en vier jaar eerder zilver won op de olympische super-G, haalde de finish niet. Hij miste een poortje, net als zijn landgenoot Marco Odermatt, de leider in de algemene wereldbeker.