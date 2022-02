Kjeld Nuis en Thomas Krol domineerden deze olympische cyclus de 1.500 meter, mede door hun onderlinge rivaliteit. Dit seizoen wonnen de Nederlanders nog geen mondiale wedstrijd op de schaatsmijl, maar daar hopen ze dinsdag bij de Spelen in Peking verandering in te brengen.

Chagrijnig breekt Nuis maandag zijn laatste training voor de olympische 1.500 meter halverwege af. Er rijden constant andere schaatsers in de weg, hij kan niet lekker in de bochten hangen en geen enkele slag is raak.



"Vandaag was helemaal kut, geen idee waarom", zegt de titelverdediger in de galmende catacomben van de Natonal Speed Skating Oval. "Maar de afgelopen dagen ging het wel gewoon goed."

Anderhalf uur later moet Krol glimlachen als de woorden van Nuis aan hem worden overgebracht. "Bij mij ging het eigenlijk best prima in de training", zegt de olympisch debutant. "En ik weet zeker dat Kjeld er dinsdag ook zal staan. Wat hij ook tegen jullie zegt, hij kan hartstikke goed schaatsen, dus ik neem zijn uitspraken niet zo serieus."



Het zijn de kleine plaagstootjes die horen bij twee oud-ploeggenoten die al jaren elkaars grootste concurrenten zijn op 1.500 meter. "Psychologische oorlogsvoering? Zover wil ik echt niet gaan", aldus Krol. "Maar het hoort wel bij de Spelen dat je je rivalen niet wijzer wil maken dan nodig. dat zie je niet alleen bij Kjeld. Ach, op de wedstrijddag zijn er voor niemand meer excuses, dus dan gaan we het wel zien."

Kjeld Nuis verdedigt zijn titel op de 1.500 meter. Kjeld Nuis verdedigt zijn titel op de 1.500 meter. Foto: ANP

'Bij de World Cups was het drie keer niks'

Nuis en Krol verdeelden in de afgelopen vijf jaar de belangrijkste titels op de 1.500 meter. Krol werd wereldkampioen in 2019 en 2021, terwijl Nuis in 2018 goud pakte op de Spelen en in 2017 en 2020 bij de WK afstanden.



Deze winter kwam er in de wereldbekers opeens een einde aan de Nederlandse dominantie op het koningsnummer. Krol werd achtereenvolgens zestiende, vijfde en derde bij de eerste drie World Cups en Nuis kwam niet verder dan een zesde, een zevende en een elfde plek. De Amerikaan Joey Mantia en de Chinees Ning Zhongyan wonnen beiden één keer en namen de favorietenrol over van Nuis en Krol.



"Bij de World Cups was het drie keer niks wat ik heb laten zien", aldus Nuis. "Gelukkig heb ik de 1.500 meter daarna weer goed onder de knie gekregen en gewonnen bij het olympisch kwalificatietoernooi en de EK afstanden. Dus ik denk dat ik het Mantia en Ning heel moeilijk kan maken hier."



Krol werd vlak achter Nuis tweede bij het OKT en de EK en begint ook met vertrouwen aan de eerste olympische race uit zijn carrière. "Ik heb mijn beste 1.500 meter van dit seizoen nog niet laten zien. Aan mij de taak om die dinsdag te rijden. Ik denk dat het een heel mooie strijd wordt."



De 1.500 meter voor mannen begint dinsdag om 11.30 uur Nederlandse tijd. Krol rijdt in de tiende van in totaal vijftien ritten tegen de Noor Peder Kongshaug en Nuis treft een rit later de Zuid-Koreaan Kim Min-seok, die vier jaar geleden bij de Spelen in eigen land brons pakte. Marcel Bosker, de derde Nederlander, start al in rit vier.