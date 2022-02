Van de 42 Nederlandse sporters die meedoen aan de Olympische Winterspelen, is alpineskiester Adriana Jelinkova de enige met een kritische ct-waarde. Dat bevestigt een woordvoerder van NOC*NSF dinsdag, nadat Jelinkova vanwege coronazorgen besloot om vroegtijdig naar huis te gaan.

De 26-jarige Jelinkova, die aanvankelijk woensdag op de slalom nog in actie zou komen, had vanwege haar positieve coronatest de voorbije week geen contact met de andere leden van 'TeamNL'.

Jelinkova had een hoge ct-waarde, de waarde die aangeeft of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus. Ze kreeg maandag pas op een laat moment te horen dat ze mocht starten op de reuzenslalom. De onzekerheid zorgde voor veel stress bij de skiester.

De hoge waarden zijn volgens NOC*NSF vermoedelijk nog het gevolg van een coronabesmetting van begin januari. Jelinkova hoefde - omdat haar testwaarden steeds schommelden rond de in China geldende grenswaarden - niet naar een isolatiehotel en kon maandag in actie komen op de reuzenslalom.

Op dat onderdeel werd ze de eerste Nederlandse alpineskiester op de Olympische Spelen sinds Margriet Prajoux-Bouma in Oslo in 1952. Haar optreden op de reuzenslalom eindigde in een grote teleurstelling, omdat ze een poortje miste in de eerste run.

De Nederlandse atleten zitten in een zogenoemde olympische bubbel. Foto: ANP

Olympiërs leven in bubbel

Chef de mission Carl Verheijen en technisch directeur van NOS*NSF Maurits Hendriks meldden donderdag tijdens een persconferentie nog dat niemand binnen de Nederlandse ploeg positief had getest op corona en ook dat er binnen de ploeg geen sprake was van gevallen van zogenoemde 'close contacts'.

De olympiërs zitten sinds aankomst in Peking in een zogenoemde olympische bubbel in de Chinese hoofdstad. Deze zone is afgesloten voor de lokale bevolking en alleen toegankelijk voor personen met een olympische accreditatie, zoals begeleiders, journalisten, organisatoren en vrijwilligers.

De Nederlandse sporters mogen alleen voor trainingen en wedstrijden het olympisch dorp verlaten. Ze worden in speciale olympische busjes en taxi's naar de stadions gebracht. Ook hier kan de lokale bevolking niet instappen.

Ook op de vlucht van Schiphol naar Peking golden strenge regels. NOC*NSF had daarmee een les getrokken uit de vlucht naar de Olympische Zomerspelen van afgelopen zomer naar Tokio, toen zes van de zeven besmette personen in hetzelfde vliegtuig zaten.