Snowboardster Michelle Dekker heeft zich dinsdag op de Olympische Winterspelen geplaatst voor de achtste finales op het onderdeel parallelreuzenslalom. De Zoetermeerse eindigde na de kwalificatie- en eliminatieronde op de dertiende plaats, wat genoeg was voor de volgende ronde.

Dekker noteerde in haar kwalificatierun op de blauwe piste in Zhangjiakou een tijd van 43,64 seconden, die goed was voor de achtste plaats. Vervolgens deed ze 45,09 seconden over de wedstrijd op de rode piste, waarmee ze slechts 21e werd. Uiteindelijk was haar totaaltijd van 1.28,73 minuut genoeg om zich bij de laatste zestien te voegen.

De achtste finales worden om 7.30 uur (Nederlandse tijd) afgewerkt. Vanaf die ronde strijden twee snowboardsters in twee wedstrijden op zowel de blauwe als de rode piste tegen elkaar om een plek in de volgende ronde. Dekker neemt het op tegen de Russische Sofiya Nadyrshina, die op het afgelopen WK zilver won.

De 25-jarige Dekker doet in Peking voor de derde keer mee aan de Olympische Winterspelen. De Zuid-Hollandse had zich aanvankelijk niet op eigen kracht geplaatst voor het grootste sportevenement ter wereld, maar sportkoepel NOC*NSF voegde haar alsnog toe aan de olympische equipe omdat ze door de coronapandemie minder had kunnen trainen.

Met een plek in de achtste finales heeft Dekker al haar beste olympische resultaat genoteerd. Bij haar debuut in 2014 in Sotsji (22e) en bij haar tweede deelname in 2018 in Pyeongchang (zeventiende) bleef ze steken in de eerste ronde. Vier jaar geleden kwam ze één honderdste tekort voor de achtste finales.

Met Nicolien Sauerbreij in 2010 won Nederland als eens goud op de parallelreuzenslalom. Het was toen de eerste Nederlandse olympische titel buiten het langebaanschaatsen.