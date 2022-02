Snowboardster Michelle Dekker mag dinsdag bij de Olympische Winterspelen gaan strijden om brons op de parallelreuzenslalom. De Zoetermeerse kwam ten val in haar halve finale tegen titelverdedigster Ester Ledecka.

De 25-jarige Dekker gold al als underdog tegen Ledecka en kon het de Tsjechische topfavoriete geen moment moeilijk maken. De Nederlandse stond snel op achterstand en zag alle hoop op een finale vervliegen toen ze ten val kwam. In de strijd om het brons neemt ze het op tegen de Sloveense Gloria Kotnik.

In de twee rondes daarvoor rekende Dekker nog knap af met de Russin Sofiya Nadyrshina en de Oostenrijkse Julia Dujmovits. In haar kwartfinale profiteerde Dekker van een valpartij van Dujmovits. De Nederlandse hoefde alleen maar te blijven staan om de halve finales te halen en kwam met haar handen in de lucht over de finish.

In haar achtste finale keek Dekker aanvankelijk tegen een achterstand aan. Naarmate de run vorderde, kwam ze mede door foutjes van Nadyrshina op gelijke hoogte met haar Russische opponente, waarna ze drie honderdsten eerder over de streep kwam. De achttienjarige Nadyrshina veroverde vorig jaar nog WK-zilver op de parallelreuzenslalom. Ze is de regerend wereldkampioene op de parallelslalom.

Eerder op dinsdag eindigde Dekker na de kwalificatie- en eliminatieronde op de dertiende plaats, wat genoeg was voor een plek in de achtste finales.

Michelle Dekker staat in de kwartfinales van de parallelreuzenslalom. Foto: Getty Images

Dekker doet voor derde keer mee aan Spelen

Met het bereiken van de achtste finales noteerde Dekker al haar beste olympische resultaat. Bij haar debuut in 2014 in Sotsji (22e) en bij haar tweede deelname in 2018 in Pyeongchang (17e) bleef ze steken in de eerste ronde. Vier jaar geleden kwam ze één honderdste tekort voor de achtste finales.

De 25-jarige Dekker doet in Peking voor de derde keer mee aan de Olympische Winterspelen. De Zuid-Hollandse had zich aanvankelijk niet op eigen kracht geplaatst voor het grootste sportevenement ter wereld, maar sportkoepel NOC*NSF voegde haar alsnog toe aan de olympische equipe omdat ze door de coronapandemie minder had kunnen trainen.

Met Nicolien Sauerbreij in 2010 won Nederland al eens goud op de parallelreuzenslalom. Het was de eerste Nederlandse olympische titel bij de Winterspelen buiten het langebaanschaatsen.