Adriana Jelinkova komt woensdag niet in actie op de slalom bij de Olympische Spelen van Peking. De Nederlandse alpineskiester had de afgelopen dagen heel veel stress door een aantal positieve coronatesten en heeft besloten om dinsdag al naar huis te gaan.

"Met een trots, maar vooral teleurgesteld gevoel heb ik in goed overleg met mijn team besloten om per direct terug te vliegen", zegt de 26-jarige Jelinkova dinsdag in een persbericht van NOC*NSF. "Het was een droom die uitkwam toen ik me vorig jaar kwalificeerde, maar mijn olympische debuut is op een deceptie uitgelopen."



De dochter van een Tsjechische moeder en een Nederlandse vader werd maandag de eerste Nederlandse alpineskiester op de Olympische Spelen sinds Margriet Prajoux-Bouma in Oslo in 1952. Haar optreden op de reuzenslalom eindigde in een grote teleurstelling, omdat ze een poortje miste in de eerste run.



Na afloop vertelde Jelinkova dat ze een heel moeilijke aanloop had gehad naar haar eerste race. Ze testte vorige week in China meermaals positief op het coronavirus, waarschijnlijk als gevolg van de besmetting die ze begin januari opliep.

Bij hertesten bleek de Nederlandse steeds schommelende waarden te hebben, waardoor ze met strenge regels te maken kreeg en het lang onzeker bleef of ze mocht starten op de reuzenslalom.



"Omdat de CT-waardes (de waardes die aangeven of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus, red.) niet overtuigend genoeg waren, hoefde ik niet in isolatie. Tot een dag voor de reuzenslalom", aldus Jelinkova. "Tot overmaat van ramp testte ik wederom positief."



"Na een nacht niet te hebben geslapen, wachtend op de uitslag en veel commotie, hoorde ik kort voor de wedstrijd dat ik toch mocht starten. De stress voorafgaande aan de wedstrijd leidde tot paniekaanvallen. Ik was onzeker of ik überhaupt wel in staat was om te skiën. Uiteindelijk heb ik de knop omgezet en ben ik toch gestart. Dan mis je een poortje en is het klaar."

In overleg met haar coaches heeft Jelinkova besloten dat het beter is om de slalom niet meer te skiën. "Ter bescherming van mijn gezondheid. Omdat ik zo hard heb geknokt om hier te staan, is het extra pijnlijk om te realiseren dat een aantal externe factoren een grote impact hebben gehad op mijn mentale en fysieke welzijn. Ik ga dit in mijn vertrouwde omgeving een plekje proberen te geven."

Jelinkova moest al van ver komen om überhaupt de Spelen te halen. De skiester scheurde vorig jaar januari een kruisband in haar knie af, een dag nadat ze zich had geplaatst voor Peking. Pas in november kon ze haar rentree maken. Ze kwam sindsdien niet in de buurt van haar oude resultaten.

"Het is een enorme domper dat dit Adriana moet overkomen", zegt chef de mission Carl Verheijen. "Ze heeft na haar zware knieblessure vorig jaar zo hard geknokt om de Spelen te kunnen halen."

"Dat deze omstandigheden zo'n wissel op haar trekken en daardoor haar prestatie in de weg staan, is voor haar ontzettend frustrerend en verdrietig. Haar besluit om niet meer in actie te komen is begrijpelijk en dat respecteren we uiteraard. We doen er alles aan om Adriana ook nu de juiste steun te kunnen bieden."



Met Maarten Meiners heeft Nederland nog wel een troef bij het alpineskiën. Hij maakt komende zondag zijn opwachting op de reuzenslalom in het Yanqing National Sliding Centre.