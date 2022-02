De Chinees-Amerikaanse Eileen Gu heeft dinsdag bij de Olympische Winterspelen in Peking goud gewonnen op de eerste editie van het onderdeel Big Air. De achttienjarige skiester maakte daarmee haar favorietenrol in China waar.

De achttienjarige Gu maakte het verschil in de derde en laatste run. Ze noteerde met 94,50 de hoogste score van de dag en bracht daarmee haar totaal op 188,25. Bij de Big Air tellen de twee beste scores van de drie sprongen.



Gu troefde door haar knappe laatste run Franse Tess Ledeux en Zwitserse Mathilde Gremaud af. Het zilver ging met een score van 187,50 naar Ledeux, terwijl Gremaud bij haar laatste sprong ten val kwam en met een eindtotaal van 182,50 genoegen moest nemen met brons.

Gu, geboren in San Francisco als dochter van een Amerikaanse vader en Chinese moeder, geldt als een van de grote sterren van China. Ze is de eerste vrouw die in haar eerste seizoen op drie disciplines van de X-games goud won, voor de freestyleskieërs het belangrijkste toernooi ter wereld.

De keuze van Gu om niet voor de Verenigde Staten, maar voor China uit te komen, deed in de Verenigde Staten een hoop stof opwaaien. China accepteert in principe geen dubbele nationaliteit, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Gu haar Amerikaanse paspoort heeft opgegeven. Ze wil daar geen duidelijkheid over geven.

Met het eerste goud op zak kan Gu in Peking vol vertrouwen op jacht gaan naar meer medailles. De freestyle skiër neemt later deel aan de slopestyle- en halfpipe-wedstrijden.