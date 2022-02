Goud Nuis op 1.500 meter

Zilver Krol

Eerder:

Dekker verrast, maar grijpt naast brons

Bekijk hier het complete programma

Goedemorgen en welkom in dit liveblog! Het is de vijfde dag van de Winterspelen in Peking en op de 1.500 meter bij het schaatsen zijn er volop medaillekansen voor de Nederlanders. We houden je hier op de hoogte!