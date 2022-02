Nuis beseft goud nog niet: 'What the fuck?!'

"Het voelt helemaal niet of het echt zo is. What the fuck?!", aldus Nuis in zijn eerste reactie tegen de NOS. "Dit was superfijn. Toen ik de tijd van Krol zag, dacht ik: dit wordt echt zwaar. Ireen (Wüst, red.) zei tegen me dat ik rustig moest blijven, de armpjes op de rug en doorgaan tot de finish."



"Ik dacht nog even dat ik te langzaam was begonnen, maar die eerste ronde ging zo makkelijk. Ik kon lekker doorschaatsen en vrij bewegen. Precies zoals het moest: lekker openen en dan drie rondjes beuken. Het mooiste gevoel van het schaatsen is als je slagen raak zijn en dat gevoel had ik. Nu heb ik goud!"