Suzanne Schulting heeft het gevoel dat mensen denken dat ze zomaar even olympisch kampioen wordt. De kopvrouw van de shorttrackploeg liep maandag op de 500 meter voor de tweede keer een gouden medaille mis, waardoor ze nog drie kansen overheeft in Peking. Toch was ze ook blij met zilver.

Kijk eens naar Irene Schouten, zegt Schulting in de interviewruimte in het Capital Indoor Stadium. "Die laat het hele jaar zien dat ze ontzettend goed is op de 3 en 5 kilometer. Dan is het logisch dat je van haar verwacht dat ze hier goud wint. Maar dit is geen langebaanschaatsen."

Na haar zilveren 500 meter in Peking maakte Schulting voor het eerst een statement over de hooggespannen verwachtingen op de Spelen. Als beste shorttrackster van de wereld zijn alle ogen op haar gericht, maar na de 500 meter en de gemengde aflossing staat de teller nog op nul gouden medailles.

Schulting vindt het onterecht dat ze als topfavoriete werd bestempeld voor de 500 meter. Ze had dit seizoen immers maar een van de vier wereldbekerwedstrijden gewonnen, halverwege november in het Hongaarse Debrecen.

De andere World Cups waren een prooi voor de Poolse Natalia Maliszewska, de Canadese Kim Boutin en Arianna Fontana uit Italië, wat volgens Schulting aangeeft dat de concurrentie elkaar weinig ontloopt. Uiteindelijk werd de Nederlandse in de olympische finale verslagen door Fontana, met een inhaalactie vlak voor het ingaan van de laatste ronde.

"Ik hoor in de finale thuis, maar het is geen een-twee-drietje dat je dan maar gelijk goud pakt", aldus Schulting. "Moet ik hier dan heel erg gaan zitten balen en huilen dat ik zilver heb gehaald? Ik vind van niet."

Van 'knock-out' naar zilver

Voor bondscoach Jeroen Otter was de 500 meter van Schulting juist het bewijs dat ze zich uitstekend wist te herpakken na tegenslag. De Friezin kwam zaterdag in leidende positie ten val in de halve finales van de gemengde aflossing, waardoor ook van vijf andere Nederlanders de medaillekansen waren vervlogen.

"Die valpartij heeft ze kunnen afsluiten. Historie, daar kon ze niks mee, zei ze. Ze kon haar toekomst maken. Dat doet ze geweldig en vind ik noemenswaardig. Ik zie dat niet in heel veel sporten, dat je zo knock-out ligt en vervolgens zo terugkomt."

Schulting: "Het was een kwestie van doen. We hebben een fantastisch team waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Ze hebben me erbovenop geholpen. Wat ze hebben gezegd? Gewoon het leven leiden. Gewoon gaan, lekker schaatsen en genieten van wat je doet. Ik moet vertrouwen halen uit het schaatsen dat heel goed gaat."

Daarvan zag Schulting juist een bevestiging in de zilveren race op de 500 meter. "Ik ben ontzettend sterk en de snelheid is ontzettend goed. We hebben nog een 1.000 meter, een relay en een 1.500 meter. Dit geeft juist extreem veel zelfvertrouwen voor die afstanden."

Respect voor 'Wüst van het shorttrack'

Schulting had er wel de pest over in dat ze door Fontana op identieke wijze werd afgetroefd als haar eerder is overkomen. De Italiaanse kwam in de laatste bocht voor de bel binnendoor bij Schulting en snelde vervolgens naar haar tiende olympische medaille in haar loopbaan.

"Ik heb heel veel respect voor die inhaalactie, maar de manier waarop ze bij mij binnendoor kwam, is al een paar keer eerder voorgekomen en dat maakt het frustrerend. Maar het betekent niet dat je blij met zilver kunt zijn."

Otter vond dat Schulting, die Fontana vanwege haar vele successen de 'Wüst van het shorttrack' noemde, op waarde was geklopt. "Suzanne speelde het goed en heeft er alles aan gedaan om te winnen. Ze is aan de leiding gegaan en heeft durf getoond. Ik houd er wel van."

"Een land beveiligt zichzelf op een aantal locaties, maar een crimineel hoeft er maar één te kiezen. Dat heeft Fontana geweldig gedaan. Suzanne zal nu nog steeds ervaren dat ze goud heeft verloren, maar ze moet zich gaan afvragen waar haar specialiteit ligt."