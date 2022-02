Sjinkie Knegt heeft geen goed woord over voor zijn concurrenten na zijn vroegtijdige uitschakeling op de 1.000 meter bij de Olympische Winterspelen. De kopman van de Nederlandse shorttrackploeg, die door twee straffen in de kwartfinales gediskwalificeerd werd, vindt dat zijn concurrenten veel te vaak een valpartij uitlokken.

"Ik zat met vier gasten in een heat van wie ik wist dat ze allemaal op die manier rijden", aldus de 32-jarige Knegt. "Ze rijden dwars door je heen. Dat is het frustrerende. Wij kunnen zo aanwijzen wie het zijn."

In het shorttrack kunnen scheidsrechters rijders die tijdens een race vallen door toedoen van anderen, toevoegen aan de volgende ronde. Daarmee wordt voorkomen dat ze buiten hun schuld om worden uitgeschakeld.

Volgens Knegt loeren shorttrackers tegenwoordig meer op een valpartij om met hulp van de scheidsrechters de volgende ronde te halen. Ze vertragen het tempo en hopen zo door de rijders achter hen onderuit getikt te worden. "Dan weten ze dat ze toegevoegd worden. Dit is elke wedstrijd zo."

Voor Knegt is de oplossing eenvoudig: hij wil dat scheidsrechters niemand meer kunnen toevoegen aan de volgende ronde. "Het is irritant als je benadeeld wordt, maar als je geen mensen toevoegt, stappen ze tenminste ook opzij. Dan denken ze: ik kom een bochtje later wel terug. Ze willen dat er wordt ingehaald, maar op deze manier kan je niet inhalen."

Knegt heeft ondanks zijn frustraties nog plezier in shorttrack. "Als we morgen gaan trainen, dan geniet ik weer volop. Je vraagt toch ook niet aan Kramer waarom hij elke keer aan de 5 kilometer begint? Ik houd van het spelletje als het op een normale manier gebeurt. Dit is gelukkig niet altijd zo. In de relay gaat het negen van de tien keer goed."

Sjinkie Knegt werd op de 1.000 meter tot twee keer toe bestraft voor het veroorzaken van een valpartij. Sjinkie Knegt werd op de 1.000 meter tot twee keer toe bestraft voor het veroorzaken van een valpartij. Foto: ANP

'Penalty was terecht'

Voor Knegt was de kwartfinale door twee straffen het eindstation op het toernooi van de 1.000 meter. De Nederlander werd als eerste bestraft voor het blokkeren van de Hongaarse wereldtopper Sandor Shaolin Liu, die daarbij onderuitging. Vervolgens hinderde hij de Chinees Ren Ziwei, de latere olympisch kampioen, in de laatste bocht. Daarop volgde diskwalificatie.

"Die penalty was terecht", aldus Knegt. "Maar die eerste niet. Ik ging buitenom bij de Hongaar. Dat noemen ze een armblok, maar hij ging kansloos liggen. Daar is geen tactiek voor. Wat ik mezelf kwalijk kan nemen? Ik baal ervan dat ik in deze situatie terechtkwam."

Toch sprak Knegt niet van een grote domper dat hij geen medaille wist te veroveren op de 1.000 meter, waarop hij in 2014 nog olympisch brons pakte. "Je moet ver terug in de geschiedenis om te zien wanneer ik voor het laatst een prijs op de 1.000 meter heb gewonnen."

"Mijn kansen liggen meer op de 1.500 meter", vervolgde Knegt. Het toernooi van de 1.500 meter wordt woensdag in zijn geheel afgewerkt. "Er stonden hier twintig man in de kwartfinale, waarvan er zestien konden winnen. Bij de 1.500 meter kunnen er hooguit acht winnen. Dit is jammer, maar geen ontzettend grote domper."