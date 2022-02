Snowboarder Max Parrot heeft voor een bijzondere prestatie gezorgd op de Olympische Winterspelen in Peking. De Canadees won maandag goud op het onderdeel slopestyle, drie jaar nadat hij bekend had gemaakt kanker te hebben.

Parrot pakte tijdens de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 al zilver op het onderdeel slopestyle. Enkele maanden later kreeg hij te horen dat hij de ziekte van Hodgkin (lymfeklierkanker) had en chemotherapie moest ondergaan. In juli 2019 maakte hij bekend de ziekte te hebben overwonnen.

De 27-jarige Parrot pakte het snowboarden vervolgens weer op en plaatste zich voor de Spelen in Peking. Daar bekroonde hij maandag zijn terugkeer met een gouden plak. In de finale hield hij de Chinese publiekslieveling Su Yiming en zijn landgenoot Mark McMorris achter zich.

"Ik beschouwde het leven altijd als vanzelfsprekend, maar nu niet meer. Elke keer als ik een snowboard onderbindt, waardeer ik het leven zo veel meer", aldus een geëmotioneerde Parrot. De Canadees voelde zich tijdens zijn herstel als "een tijger in een kooi", maar had altijd het doel om terug komen.

"Mijn ziekte en hersteltraject zorgden ervoor dat ik de sport waar ik zo van houd niet kon beoefenen. Ik had geen energie, geen spierkracht. Ik heb hard gewerkt om weer terug te keren en dit is een geweldige beloning."