Suzanne Schulting vindt het moeilijk om blij te zijn met haar zilveren medaille op de 500 meter maandag bij de Olympische Spelen in Peking. De Friezin leek in het Capital Indoor Stadium op weg naar goud, tot de Italiaanse Arianna Fontana haar voorbij ging.

"Het was zo close. En natuurlijk, het is zilver, maar dit voelt als goud verliezen", baalde Schulting voor de camera van NOS.

Vooraf werd al verwacht de strijd om goud vooral een duel zou zijn tussen de ervaren Fontana en Schulting. De Nederlandse deelde meteen een tik uit bij de start door de koppositie te pakken. "Ik wist dat ik dat kon. Ik ben in zo'n goede startvorm deze week."

Toch bleek die goede start niet genoeg voor Schulting en dat neemt ze zichzelf kwalijk. "Ik weet dat er bijzondere dingen gebeuren met Fontana in een finale. Ze loert altijd en is eerder bij mij binnendoor gegaan. Zo stom dat ik dat weer liet gebeuren. Dat mag ik mezelf verwijten. "

37 Kijk hier terug hoe Schulting net naast goud grijpt op 500 meter shorttrack

'Ik weet nu dat ik goede doen ben'

Vier jaar geleden in Pyeongchang werd Schulting op de 1.000 meter de eerste Nederlandse olympisch kampioen shorttrack ooit en pakte ze op de aflossing brons met de Nederlands ploeg.

In Peking wil Schulting na het zilver op de 500 meter nog meer plakken pakken. Ze doet nog mee aan de 1.000 en 1.500 meter en met de aflossing bij de vrouwen. "Ik weet nu dat ik in goede doen ben", concludeerde Schulting. "We gaan het zien de komende dagen."

In totaal staat Nederland nu op vijf medailles in Peking. De andere vier werden veroverd bij het langebaanschaatsen: goud voor Ireen Wüst (1.500 meter) en Irene Schouten (3.000 meter), zilver voor Patrick Roest (5.000 meter) en brons voor Antoinette de Jong (1.500 meter).