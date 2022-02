Suzanne Schulting baalt als een stekker dat ze maandag geen goud heeft gewonnen op de 500 meter bij de Olympische Winterspelen in Peking. Toch is de kopvrouw van de Nederlandse shorttrackploeg blij met zilver.

"Dit voelt als goud verliezen, maar ik ben hartstikke blij en trots met zilver", zei Schulting na afloop van de podiumceremonie. "Ik weet ergens ook dat het ook anders had kunnen zijn. Ik was zo dichtbij. Het was niet zo dat ik op de derde plek lag en ik niks meer kon."

De 24-jarige Schulting reed vanaf de start tot vlak voor het ingaan van de laatste ronde op kop in de olympische finale, tot de Italiaanse Arianna Fontana binnendoor door kwam en haar voorbij ging. Schulting was vervolgens kansloos in de strijd om goud en moest genoegen nemen met zilver. Voor Fontana was het haar tiende olympische medaille.

"Dit kan ook gebeuren. Het is geen vanzelfsprekendheid dat je maar even goud wint", aldus Schulting, die op de kortste shorttrackafstand de regerend wereldkampioene is. "Natuurlijk is het ontzettend teleurstellend. Maar moet ik hier dan heel erg zitten balen en huilen dat ik zilver heb gehaald? Ik vind van niet."

'Frustrerend dat Fontana weer binnendoor kwam'

Schulting had er wel de pest over de manier waarop Fontana haar weer te slim af was geweest. Het is de afgelopen jaren vaker voorgekomen dat de Italiaanse kopvrouw aan de binnenkant toesloeg bij Schulting. "Dat maakt het frustrerend."

"Ik zet 'm heel wijd op zodat ik de boel een beetje probeer te fucken, zodat ze niet aan het einde van de bocht 'm binnendoor kan steken", blikte Schulting terug op het cruciale moment. "Zij zag dat drie bochten lang gebeuren en dacht: ik spring er voor de bocht in en hoop maar dat ik het haal. Dat gebeurde."

Schulting heeft nog drie kansen om alsnog een olympische titel te winnen in Peking. Woensdag begint ze aan het toernooi van de 1.000 meter, waarop ze regerend olympisch kampioene is, en staat ze met de vrouwenaflossingsploeg voor het eerst op het ijs. Volgende week woensdag rijdt ze nog op de afsluitende 1.500 meter.