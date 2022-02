Op de laatste dag van de Olympische Winterspelen streed de Nederlandse viermansbob tevergeefs voor een plek in de laatste heat, terwijl er bij het ijshockey een prachtige finale op het programma stond. Het is nu wachten op de sluitingsceremonie. Bekijk hier de uitslagen in Peking.

13.00 uur: Sluitingsceremonie

Met drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten als de Nederlandse vlaggendrager worden de 24e Winterspelen afgesloten. Het olympisch vuur gaat uit en dan begint het wachten op de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs. De volgende Winterspelen zijn in februari 2026 in Milaan.

Uitslagen

Bobslee, mannen, viermansbob: Ivo de Bruin, Janko Franjic, Jelen Franjic en Dennis Veenker eindigen als 27e in de derde heat en strandden overal op de 26e plaats. Alleen de beste twintig plaatsten zich voor heat 4, de strijd om de medailles.

IJshockey, mannen, finale: Finland klopt Rusland met 2-1 en grijpt na verloren finales in 1998 en 2006 eindelijk de olympische titel.