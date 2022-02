Op de laatste dag van de Olympische Winterspelen strijdt de Nederlandse viermansbob voor een plek in de laatste heat, terwijl er bij het ijshockey een prachtige finale op het programma staat. Bekijk hier het dagprogramma in Peking.

2.30 uur: Bobslee, mannen, viermansbob: Ivo de Bruin, Janko Franjic, Jelen Franjic en Dennis Veenker (heat 3)

Ivo de Bruin, Dennis Veenker en de gebroeders Janko en Jelen Franjic staan na de eerste twee heats van zaterdag op de 25e plek en daarmee is een medaille uit zicht. Er werd ook niet verwacht dat de Nederlandse viermansbob om een medaille zou strijden.

In heat 3 strijden de mannen wel om een plek in de vierde en laatste heat. De beste twintig teams gaan door.

4.20 uur: Bobslee, mannen, viermansbob: mogelijk met Ivo de Bruin, Janko Franjic, Jelen Franjic en Dennis Veenker (heat 4)

De Nederlandse viermansbob in actie op zaterdag. De Nederlandse viermansbob in actie op zaterdag. Foto: ANP

5.10 uur: IJshockey, mannen: Finland-Rusland (finale)

Het hoogtepunt van de slotdag is traditiegetrouw de ijshockeyfinale bij de mannen. Het kan een historische dag worden voor Finland, want de Scandinaviërs jagen in hun derde olympische finale op hun eerste gouden plak. In 1988 werd verloren van de Sovjet-Unie en in 2006 was Zweden te sterk. De Russen wonnen vier jaar geleden in Pyeongchang nog goud en gaan in het National Indoor Stadium in Peking voor titelprolongatie.

De Finnen zijn de favoriet, want zij zijn vicewereldkampioen en veroverden drie jaar geleden WK-goud. Bovendien won Finland tot dusver al zijn wedstrijden in Peking, terwijl Rusland in de groepsfase onderuitging tegen Tsjechië.

De Finse ijshockeyers jagen op hun eerste olympische titel. De Finse ijshockeyers jagen op hun eerste olympische titel. Foto: Getty Images

13.00 uur: Sluitingsceremonie

Met drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten als de Nederlandse vlaggendrager worden de 24e Winterspelen afgesloten. Het olympisch vuur gaat uit en dan begint het wachten op de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs. De volgende Winterspelen zijn in februari 2026 in Milaan.