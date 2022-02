Irene Schouten gaat op zaterdag bij de massastart voor haar vierde olympische plak van deze Spelen. De 29-jarige langebaanschaatsster vormt met wereldkampioene Marijke Groenewoud de Nederlandse afvaardiging, terwijl Sven Kramer en Jorrit Bergsma in actie komen bij de mannen. Voor de Nederlandse viermansbob, onder leiding van Ivo de Bruin, staan de eerste twee heats op het programma. Bekijk hier het dagprogramma van de Nederlandse sporters in Peking.

2.30 uur: Bobslee, mannen, viermansbob: Ivo de Bruin, Janko Franjic, Jelen Franjic, Dennis Veenker (heat 1)

Nadat De Bruin in 2014 en 2018 kwalificatie misliep, maakte hij in Peking eindelijk zijn olympische debuut. Maandag eindigde hij met remmer Jelen Franjic als 24e in de tweemansbob en nu komt hij in actie in de viermansbob.

De Nederlandse viermansbob - met naast De Bruin en Jelen Franjic ook Janko Franjic (de broer van) en Dennis Veenker - is geen kanshebber voor het podium. De gedoodverfde favorieten voor de snelste runs komen namelijk uit Duitsland. Het team dat bestaat uit Francesco Friedrich, Candy Bauer, Thorsten Margis en Alexander Schuller werd de afgelopen drie jaar wereldkampioen bij de viermansbob en ging er ook op de Spelen in Pyeongchang met het goud vandoor.

Het andere Duitse team, met de rijders Christoph Hafer, Michael Salzer, Tobias Schneider en Matthias Sommer, won op de Spelen van 2018 zilver en is ook dit jaar een van de kanshebbers voor een podiumplek. Bij de tweemansbob in Peking was het volledige podium Duits.

Ivo de Bruin en Jelen Franjic debuteerden maandag op de Spelen in Peking. Ivo de Bruin en Jelen Franjic debuteerden maandag op de Spelen in Peking. Foto: ANP

4.05 uur: Bobslee, mannen, viermansbob: Ivo de Bruin, Janko Franjic, Jelen Franjic, Dennis Veenker, Stephan Huis in 't Veld (heat 2)

8.00 uur: Schaatsen, mannen, massastart: Jorrit Bergsma, Sven Kramer (halve finale)

De massastart wordt het laatste kunstje van Kramer, die met Bergsma door de KNSB is gekozen om Nederland te vertegenwoordigen. Een verrassende keuze van de bond. De massastart is namelijk een discipline waarbij samenwerken belangrijk is en Kramer en Bergsma zijn de afgelopen paar jaar niet altijd de allerbeste vrienden gebleken. Bovendien reed Kramer sinds de Spelen van Pyeongchang geen massastart meer. Bergsma werd in 2020 nog wereldkampioen op dit onderdeel.

In de jaren daaromheen (2018, 2019 en 2021) pakte de Amerikaan Joey Mantia WK-goud en dat maakt hem in Peking tot de absolute favoriet. Andere kanshebbers zijn onder anderen de Koreaan Lee Seung-hoon en de Belg Bart Swings. Zij wonnen op de Spelen van 2018 respectievelijk goud en zilver. Koen Verweij won in Pyeonchang brons, met Kramer als andere Nederlandse deelnemer. Voor de Spelen in Peking heeft Verweij zich niet geplaats.

Koen Verweij was in 2018 dolblij met olympisch brons op de massastart. Koen Verweij was in 2018 dolblij met olympisch brons op de massastart. Foto: Getty images

8.45 uur: Schaatsen, vrouwen, massastart: Irene Schouten, Marijke Groenewoud (halve finale)

Bij de vrouwen kan Schouten haar vierde plak van deze Spelen veroveren bij de massastart. De Noord-Hollandse won eerder al goud op de 3 en de 5 kilometer en schaatste naar brons op de ploegenachtervolging.

Schouten is tweevoudig wereldkampioen massastart en won vier jaar geleden brons in Pyeongchang. Daar zal de specialiste dit jaar geen genoegen mee nemen. Teamgenote Groenewoud werd in 2021 verrassend wereldkampioen en wil in Peking weer stunten.

Er is genoeg concurrentie, want Schouten en Groenewoud nemen het onder anderen op tegen regerend olympisch kampioene Nana Takagi. De 29-jarige Japanse wil zich revancheren na haar val in de finale van de ploegenachtervolging.

Schouten en Groenewoud moeten ook uitkijken voor Ivanie Blondin. De 31-jarige Canadese werd in 2016 en 2020 wereldkampioen, maar heeft nog geen olympisch eremetaal op de massastart. De Zuid-Koreaanse Kim Bo-reum heeft dat al wel. Zij pakte in 2018 zilver, nadat ze een jaar eerder al WK-goud veroverde.

Marijke Groenewoud won op de wereldkampioenschappen massastart in 2021 goud voor Ivanie Blondin en Irene Schouten. Marijke Groenewoud won op de wereldkampioenschappen massastart in 2021 goud voor Ivanie Blondin en Irene Schouten. Foto: Getty images

9.30 uur: Schaatsen, mannen, massastart: mogelijk Jorrit Bergsma, Sven Kramer (finale)

10.15 uur: Schaatsen, vrouwen, massastart: mogelijk Irene Schouten, Marijke Groenewoud (finale)