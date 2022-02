De enige Nederlanders die vrijdag in actie komen op de Olympische Spelen in Peking zijn Thomas Krol, Hein Otterspeer en Kai Verbij, die de 1.000 meter schaatsen. Het is zeker niet uitgesloten dat ze alle drie op het podium eindigen. Bekijk hier het dagprogramma van de Nederlandse sporters in Peking.

9.30 uur: Schaatsen, mannen, 1.000 meter: Kai Verbij, Thomas Krol en Hein Otterspeer

De Nederlandse mannen domineren al het hele seizoen op de 1.000 meter. Bij iedere World Cup waar Krol, Verbij, Otterspeer en Kjeld Nuis aan de start verschenen, was het podium oranje. Nuis is de regerend olympisch kampioen op de kilometer, maar hij werd vierde op het OKT en mag zijn titel niet verdedigen. Dat is geen slecht nieuws voor de rest, want Nuis reed in Peking naar goud op de 1.500 meter.

De grootste Nederlandse kanshebber voor de titel op de 1.000 meter is Krol. De Overijsselaar, die in Peking achter Nuis zilver won op de 1.500 meter, is regerend Europees en Nederlands kampioen en won twee van de drie World Cups die hij dit seizoen reed. Verbij is de regerend wereldkampioen en Otterspeer stond bij de World Cups twee van de drie keer op het podium, waarvan één keer op de hoogste trede.

Een van de grootste uitdagers van de Nederlanders is Ning Zhongyang. De Chinees ging er bij de World Cup in Calgary, waar Krol, Verbij en Otterspeer niet aan meededen, met de winst vandoor. De Noor Havard Lorentzen won op de Spelen van Pyeongchang zilver en staat op dit moment derde in het wereldbekerklassement.