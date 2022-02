Jutta Leerdam, Ireen Wüst en Antoinette de Jong gaan op donderdag bij de laatste individuele afstand bij het langebaanschaatsen voor vrouwen voor een medaille op de 1.000 meter, terwijl kunstrijdster Lindsay van Zundert in actie komt bij de finalekür. Bekijk hier het dagprogramma van de Nederlandse sporters in Peking.

9.30 uur: Schaatsen, vrouwen, 1.000 meter: Jutta Leerdam, Ireen Wüst, Antoinette de Jong

De grootste Nederlandse kanshebber op de 1.000 meter is Leerdam, die vorige maand in Heerenveen Europees kampioene werd. In 2020 pakte ze al de wereldtitel.

De 23-jarige sprintster eindigde zondag op de de 500 meter met een knappe tijd (37,34) als vijfde. Met deze rit in het achterhoofd gaat ze strijden om een medaille op haar beste afstand. Voor De Jong en Wüst is een podiumplek onwaarschijnlijker.

In de Verenigde Staten zijn de ogen vooral gericht op topfavoriete Brittany Bowe (33). De Amerikaanse is regerend wereldkampioene en de wereldrecordhoudster op de langste sprintafstand, maar ze won nog nooit een olympische plak op de 1.000 meter.

Een andere favoriet is Miho Takagi. De 27-jarige Japanse won deze Spelen zowel op de 500 als op de 1.500 meter zilver. En dan heeft Japan ook nog Nao Kodaira, die op haar 35e nog altijd niet versleten is. Vier jaar geleden in Pyeongchang pakte ze zilver op de 1.000 meter. Er komt sowieso een nieuwe olympisch kampioene op de 1.000 meter, want Jorien ter Mors is gestopt.

Jutta Leerdam werd zondag vijfde op de 500 meter. Jutta Leerdam werd zondag vijfde op de 500 meter. Foto: ANP

11.00 uur: Kunstrijden, vrouwen, finalekür: Lindsay van Zundert

Voor Van Zundert wordt het weer een bijzondere dag, nadat ze dinsdag als eerste Nederlandse kunstrijdster in 46 jaar in actie kwam op de Spelen. Ze noteerde een persoonlijk record op de korte kür en wil dat hoge niveau doortrekken in de finalekür. Het was pas de tweede keer dat de zeventienjarige kunstrijdster een finale van een internationaal titeltoernooi haalde, na de WK in maart 2021.

Een van de kanshebbers voor goud is de veelbesproken Kamila Valieva. De vijftienjarige Russin had een positieve dopingtest, maar mocht van sporttribunaal CAS toch deelnemen aan de Spelen. Valieva bereikte vervolgens met de hoogste score de finalekür.