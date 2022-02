De twaalfde dag van de Olympische Spelen staat vooral in het teken van shorttrack. Suzanne Schulting gaat voor haar vierde medaille en de Nederlandse mannen komen in actie in de B-finale van de 5.000 meter relay. Bekijk hier het dagprogramma van de Nederlandse sporters in Peking.

12.30 uur: Shorttrack, vrouwen, 1.500 meter: Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Rianne de Vries (kwartfinales)

Na het zilver op de 500 meter en het goud op de 1.000 meter en de relay gaat Suzanne Schulting op jacht naar haar vierde medaille van deze Spelen. Het zal niet makkelijk worden, want de vrouwen die vier jaar terug op het podium stonden - de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong, de Chinese Li Jinyu en de Canadese Kim Boutin - zijn er alle drie weer bij.

Jorien ter Mors was vier jaar geleden de beste Nederlandse door als vijfde over de streep te komen. Zij is er in Peking niet bij, Xandra Velzeboer en Rianne de Vries wel. De Vries, die bij de twee voorgaande Spelen als reserve afreisde zonder in actie te komen, maakt op de 1.500 meter eindelijk haar olympische debuut.

Suzanne Schulting gaat op de 1.500 meter voor haar vierde medaille van deze Spelen. Foto: Getty Images

13.15 uur: Shorttrack, vrouwen, 1.500 meter: mogelijk Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Rianne de Vries (halve finales)

13.32 uur: Shorttrack, mannen, 5.000 meter relay: mogelijk Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Sven Roes, Jens van 't Wout (B-finale)

De B-finale is een schrale troost voor de mannen van de Nederlandse relayploeg. Zij leken vrijdag op weg naar de A-finale, maar Itzhak de Laat kwam op de streep twee duizendsten tekort en daardoor rest voor hen alleen de B-finale.

In de B-finale zijn Hongarije en Japan de twee tegenstanders. Nederland haalt alleen het podium als het deze B-finale wint én er drie penalty's in de A-finale worden uitgedeeld.

De B-finale is voor de Nederlandse ploeg slechts een schrale troost. Foto: Reuters

14.11 uur: Shorttrack, vrouwen, 1.500 meter: mogelijk Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Rianne de Vries (B-finale)

14.18 uur: Shorttrack, vrouwen, 1.500 meter: Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Rianne de Vries (finale)