Het is de enige olympische dag dat Nederland twee keer goud kan pakken bij het langebaanschaatsen, want de mannen én de vrouwen rijden de ploegenachtervolging. Verder komt er dinsdag met Lindsay van Zundert na 46 jaar weer een Nederlandse kunstrijdster op de Spelen in actie en mogen snowboarders Niek van der Velden en Melissa Peperkamp de finaleruns op de big air afleggen. Bekijk hier het dagprogramma van de Nederlandse sporters in Peking.

2.30 uur: Snowboarden, vrouwen, big air: Melissa Peperkamp (finale run 1)

Melissa Peperkamp plaatste zich maandag tegen haar eigen verwachtingen in voor de eindstrijd op de big air. Het lijkt uitgesloten dat de zeventienjarige snowboardster haar fraaie finaleplek kan opluisteren met een medaille, want in de kwalificaties was het verschil met de top aanzienlijk. Voor Peperkamp is het bereiken van de finale al een prestatie op zich; op de slopestyle kwalificeerde ze zich net niet voor de eindstrijd.

2.52 uur: Snowboarden, vrouwen, big air: Melissa Peperkamp (finale run 2)

3.15 uur: Snowboarden, vrouwen, big air: Melissa Peperkamp (finale run 3)

6.00 uur: Snowboarden, mannen, big air: Niek van der Velden (finale run 1)

Niek van der Velden haalde net als landgenote Peperkamp op maandag nipt de finale door zich als elfde van de twaalf atleten te kwalificeren. De Nederlander geldt normaal gesproken niet als een kandidaat voor de medailles, maar houdt zelf hoop op een podiumplek.

Met het bereiken van de finale viel er al een last van de schouders van Van der Velden, die vier jaar geleden bij zijn olympische debuut in Pyeongchang zijn arm brak tijdens de warming-up voor zijn eerste optreden. In Peking stelde hij teleur op de slopestyle door de finale mis te lopen.

6.22 uur: Snowboarden, mannen, big air: Niek van der Velden (finale run 2)

6.45 uur: Snowboarden, mannen, big air: Niek van der Velden (finale run 3)

7.30 uur: Schaatsen, vrouwen, ploegenachtervolging: Ireen Wüst, Irene Schouten, Antoinette de Jong (halve finale)

Na een zwakke kwartfinale lijkt goud ver weg op de ploegenachtervolging voor Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong. Het Nederlandse trio was in de kwartfinales veel langzamer dan titelverdediger Japan en Canada, dat de tegenstander is in de halve finales. In de andere halve eindstrijd neemt Japan het op tegen de Russische vrouwen.

Vier jaar geleden pakte de Nederlandse vrouwen zilver, nadat Japan in de finale te snel was. Wüst en De Jong waren er toen ook al bij en werden aangevuld door de inmiddels gestopte Marrit Leenstra.

7.52 uur: Schaatsen, mannen, ploegenachtervolging: Patrick Roest, Sven Kramer, Marcel Bosker (halve finale)

Na brons in Pyeongchang (toen met Jan Blokhuijsen) gaat Nederland dit keer voor goud bij de ploegenachtervolging, maar dat zal zeker niet makkelijk worden. Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker nemen het in de halve finales op tegen titelverdediger Noorwegen, dat zondag de snelste tijd noteerde in de kwartfinales.

De andere halve finale gaat tussen wereldrecordhouder Verenigde Staten en Rusland, die zondag eveneens sneller waren dan regerend wereldkampioen Nederland. Het wordt sowieso een zware dag voor de Nederlandse mannen, want tussen de halve finales en de (troost)finale zit nog geen twee uur.

9.22 uur: Schaatsen, vrouwen, ploegenachtervolging: mogelijk Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong (bronzen finale)

9.28 uur: Schaatsen, vrouwen, ploegenachtervolging: mogelijk Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong (finale)

9.41 uur: Schaatsen, mannen, ploegenachtervolging: mogelijk Patrick Roest, Sven Kramer en Marcel Bosker (bronzen finale)

9.47 uur: Schaatsen, mannen, ploegenachtervolging: mogelijk Patrick Roest, Sven Kramer en Marcel Bosker (finale)

11.00 uur: Kunstrijden, vrouwen, korte kür: Lindsay van Zundert

Het is een historische dag voor het Nederlandse kunstrijden, dat in de jaren zestig zijn glorietijd kende met het olympisch goud van Sjoukje Dijkstra in 1964 als hoogtepunt. 46 jaar na Dianne de Leeuw doet er namelijk weer een Nederlandse kunstrijdster mee aan de Spelen.

Er mogen in Peking geen wonderen worden verwacht van de pas zeventienjarige Lindsay van Zundert, maar dat ze er staat is dus al een mijlpaal. Op de WK vorig jaar in Stockholm eindigde ze knap als zestiende.

13.15 uur: Bobslee, mannen, tweemansbob: Ivo de Bruin, Jelen Franjic (heat 3)

Meedoen is bijna belangrijker dan winnen voor Ivo de Bruin, die na meerdere vergeefse pogingen dankzij een uitzondering van NOC*NSF in Peking eindelijk zijn olympische droom in vervulling ziet gaan. Met remmer Janko Franjic eindigde de 35-jarige De Bruin na de eerste twee runs in de achterhoede (24e van de 30 deelnemers).

14.50 uur: Bobslee, mannen, tweemansbob: Ivo de Bruin, Jelen Franjic (heat 4)