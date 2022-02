Geen shorttrack en geen langebaanschaatsen maandag op de Olympische Winterspelen in Peking, maar snowboarders Niek van der Velden en Melissa Peperkamp komen wel in actie, evenals de Nederlandse bobsleeërs. Bekijk hier het dagprogramma van de Nederlandse sporters in Peking.

2.30 uur: Bobslee, vrouwen, monobob: Karlien Sleper (heat 3)

Sleper begon zondag aan haar olympische toernooi en staat na de eerste twee runs in de monobob op de zestiende plaats. In de eerste heat zette Sleper met 1.05,88 de zestiende tijd neer. In de tweede heat was ze iets trager, maar behield ze de zestiende plek. In de derde heat hoopt Sleper haar positie te verbeteren voordat er in de vierde heat om de medailles wordt gestreden.

2.30 uur: Snowboarden, vrouwen, big air: Melissa Peperkamp (kwalificatie run 1)

Peperkamp wil revanche, nadat ze ruim een week geleden in de kwalificatie op het onderdeel slopestyle dertiende was geworden. Een plek bij de eerste twaalf volstond voor een plek in de eindstrijd. Nu gaat Peperkamp voor een finaleplaats op het onderdeel big air en opnieuw moet ze bij de eerste twaalf eindigen. De finaleruns zijn op dinsdag.

Melissa Peperkamp eindigde bij het onderdeel slopestyle één plekje te laag om zich te kwalificeren voor de finalerondes. Melissa Peperkamp eindigde bij het onderdeel slopestyle één plekje te laag om zich te kwalificeren voor de finalerondes. Foto: Getty images

3.15 uur: Snowboarden, vrouwen, big air: Melissa Peperkamp (kwalificatie run 2)

4.00 uur: Snowboarden, vrouwen, big air: Melissa Peperkamp (kwalificatie run 3)

4.00 uur: Bobslee, vrouwen, monobob: Karlien Sleper (heat 4)

6.30 uur: Snowboarden, mannen, big air: Niek van der Velden (kwalificatierun 1)

Net als Peperkamp, redde Van der Velden het niet in de kwalificatie van het onderdeel slopestyle. Ook hij wil revanche. Een plek in de finaleruns, die dinsdag op het programma staan, is zeker mogelijk, want de 21-jarige Nederlander eindigde dit seizoen al meermaals in de top tien bij internationale wedstrijden.

Niek van der Velden kwam op het onderdeel slopestyle tekort om zich te plaatsen voor de finale. Niek van der Velden kwam op het onderdeel slopestyle tekort om zich te plaatsen voor de finale. Foto: Getty images

7.15 uur: Snowboarden, mannen, big air: Niek van der Velden (kwalificatierun 2)

8.00 uur: Snowboarden, mannen, big air: Niek van der Velden (kwalificatierun 3)

13.05 uur: Bobslee, mannen, tweemansbob: Ivo de Bruin, Jelen Franjic (heat 1)

De Bruin is een van de Nederlandse olympiërs die dankzij een uitzondering van sportkoepel NOC*NSF op het vliegtuig naar Peking mochten stappen. In de Chinese hoofdstad komt een droom uit voor de 35-jarige stuurman, die zich al sinds 2010 zonder financiële hulp van NOC*NSF voor de Winterspelen probeerde te plaatsen. Olympisch debutant De Bruin wordt in de tweemansbob bijgestaan door remmer Franjic. Het duo maakt later dit toernooi ook deel uit van de viermansbob.

Duitsland en Canada deelden in PyeongChang het goud bij de tweemansbob, nadat ze exact dezelfde tijd hadden geklokt. Duitsland en Canada deelden in PyeongChang het goud bij de tweemansbob, nadat ze exact dezelfde tijd hadden geklokt. Foto: Getty images

14.40 uur: Bobslee, mannen, tweemansbob: Ivo de Bruin, Jelen Franjic (heat 2)