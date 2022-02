Suzanne Schulting heeft maandag zilver gepakt op de 500 meter shorttrack bij de Olympische Spelen in Peking. De Nederlandse ging voor goud, maar moest de eerste plek aan de Italiaanse Arianna Fontana laten en het brons was voor de Canadese Kim Boutin.

Het zilver van Schulting is de eerste shorttrackmedaille van Nederland in Peking. Eerder op de dag grepen Itzhak de Laat en Sjinkie Knegt naast eremetaal op de 1.000 meter en de gemengde aflossing eindigde door een val van Schulting zaterdag in een teleurstelling voor de Nederlandse formatie.

Schulting overleefde maandag overtuigend de kwartfinale en halve finale in het Capital Indoor Stadium, terwijl Selma Poutsma en Xandra Velzeboer meteen werden uitgeschakeld. Naast Schulting, Fontana en Boutin haalden de Chinese Yuting Zhang en de Belgische Hanne Desmet de eindstrijd.

Schulting en meervoudig olympsich kampioen Fontana waren de favorieten voor goud. Het zag er aanvankelijk goed uit voor de 24-jarige Friezin, die na de start meteen de leiding pakte. Ze reed enige tijd op kop, tot Fontana haar in een bocht voorbij ging. Schulting had geen antwoord en reed achter haar ervaren concurrente als tweede over de finish in een tijd van 42,55. Fontana klokte 42,48 en Boutin werd derde in 42,72.

Nederland staat nu op vijf medailles in Peking

Vier jaar geleden in Pyeongchang werd Schulting op de 1.000 meter de eerste olympisch kampioen shorttrack ooit en pakte ze op de aflossing brons met de Nederlands ploeg.

In Peking wil ze na het zilver op de 500 meter nog meer plakken pakken. Schulting doet nog mee aan de 1.000 en 1.500 meter en met de aflossing bij de vrouwen.

In totaal staat Nederland nu op vijf medailles in Peking. De andere vier werden veroverd bij het langebaanschaatsen: goud voor Ireen Wüst (1.500 meter) en Irene Schouten (3.000 meter), zilver voor Patrick Roest (5.000 meter) en brons voor Antoinette de Jong (1.500 meter).