Onder aanvoering van Suzanne Schulting gaan de Nederlandse shorttracksters zondag op jacht naar olympisch goud op de relay, terwijl Femke Kok bij het langebaanschaatsen hoopt op een plak op de 500 meter. Ook alpineskiër Maarten Meiners en bobsleester Karlien Sleper komen in actie. Bekijk hier het dagprogramma van de Nederlandse sporters in Peking.

2.30 uur: Bobsleeën, vrouwen, monobob: Karlien Sleper (heat 1)

Sleper komt als eerste Nederlander ooit in actie bij de monobob, al is dat ook omdat het onderdeel voor het eerst een olympische discipline is. En dan alleen voor vrouwen. De 29-jarige Sleper reed vorig jaar pas haar eerst grote internationale wedstrijden en verraste met plaatsing voor de Spelen. In Peking wil ze weer verrassen, maar de verwachting is niet dat ze zich zal mengen in de strijd om de medailles.

De Amerikaanse Kaillie Humphries gaat wel voor goud. Zij heeft al twee olympische titels bij de tweemansbob en is regerend wereldkampioen in de monobob. Een van de andere favorieten is de Duitse Laura Nolte. Zij pakte brons op het WK van 2021 en won in 2016 goud op de Spelen voor junioren.

Overigens staan zondag alleen heat 1 en 2 op het programma, maandag zijn de derde en de vierde heat.

Sleper in de monobob, de discipline die dit jaar voor het eerst op de Spelen te zien is. Sleper in de monobob, de discipline die dit jaar voor het eerst op de Spelen te zien is. Foto: Getty images

3.15 uur: Alpineskiën, mannen, reuzenslalom: Maarten Meiners (run 1)

Met Maarten Meiners heeft Nederland zowaar een troef bij het alpineskiën, maar een kanshebber op een medaille is hij niet. Meiners kwam in de afgelopen twee jaar niet verder een 25ste plek in internationale wedstrijden.

Alexis Pinturault is de favoriet op de reuzeslalom. De dertigjarige Fransman slalomde de in 2014 en 2018 naar olympisch brons en de mannen die toen voor hem eindigden zijn inmiddels gestopt. Nu moet het eindelijk goud worden voor Pinturault.

4.00 uur: Bobslee, vrouwen, monobob: Karlien Sleper (heat 2)

6.45 uur: Alpineskiën, mannen, reuzenslalom: Maarten Meiners (run 2)

12.44 uur: Shorttrack, vrouwen, 3000 meter relay: Yara van Kerkhof, Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Rianne de Vries (finale)

Na het brons vier jaar geleden in Pyeongchang moet het ditmaal goud worden voor de Nederlandse shorttracksters op de relay. Yara van Kerkhof, Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Rianne de Vries zijn regerend wereldkampioen, maar destijds ontbraken op de WK in Dordrecht China, Canada en Zuid-Korea door het coronavirus. Dat zijn nu de drie tegenstanders van de Nederland in de eindstrijd.

De relayvrouwen opgelucht na het bereiken van de finale. De relayvrouwen opgelucht na het bereiken van de finale. Foto: ANP

14.00 uur: Schaatsen, mannen, ploegenachtervolging: Patrick Roest, Sven Kramer, Marcel Bosker (kwartfinales)

De Nederlandse mannen rijden de kwartfinales van de ploegenachtervolging en dat mag geen probleem zijn voor de formatie met Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker. In 2014 pakte de oranjeformatie goud, maar vier jaar geleden was er teleurstellend brons. Sven Kramer en Patrick Roest waren er in Pyeongchang ook al bij, terwijl Bosker nu de vervanger is van Jan Blokhuijsen. Dat ging niet zonder ophef.

Bosker werd door bondscoach Jan Coopmans aangewezen mee te gaan met het Nederlandse team, nadat hij zich niet plaatste voor een individuele afstand. Probleem was dat iemand die op de ploegenachtervolging meedoet, ook een individuele afstand moet rijden in Peking. Daardoor kwam Bosker dinsdag in actie op de 1.500 meter en dat ging ten koste van Roest.

Bosker reed op de 1500 meter naar de negende tijd. Bosker reed op de 1500 meter naar de negende tijd. Foto: Getty images

14.56 uur: Schaatsen, vrouwen, 500 meter: Femke Kok, Jutta Leerdam, Michelle de Jong

Met de 21-jarige Femke Kok, de 22-jarige Michelle de Jong en de 23-jarige Jutta Leerdam staan er namens Nederland drie olympische debutanten aan de start op de 500 meter.

Kok is voornaamste Nederlandse kandidaat voor het podium, nadat ze in december als eerste Nederlandse vrouw ooit onder de 37 seconden schaatste. Leerdam richt zich in Peking vooral op de 1.000 meter, de afstand waarop ze regerend Europees kampioen is.

De favorieten voor goud komen niet uit Nederland. De Russische Angelika Golikova, de Amerikaanse Erin Jackson en de Japanse Nao Kodaira gaan voor de olympische titel.