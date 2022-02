Kimberley Bos wil zaterdag sportgeschiedenis schrijven in Peking door de eerste Nederlandse skeletonmedaille ooit te pakken op de Olympische Spelen. Bij het langebaanschaatsen komen Merijn Scheperkamp, Kai Verbij en Thomas Krol in actie op de 500 meter, terwijl de Nederlandse vrouwen strijden voor een plek in de halve finales van de ploegenachtervolging. Bekijk hier het dagprogramma van de Nederlandse sporters in Peking.

9.00 uur: Schaatsen, vrouwen, ploegenachtervolging: Irene Schouten, Ireen Wüst, Antoinette de Jong (kwalificatie)

Met twee kersverse olympisch kampioenen in het team - Irene Schouten en Ireen Wüst - gaan de Nederlandse vrouwen voor een plek in de halve finales van de ploegenachtervolging. Dat mag geen probleem zijn. De halve finales en de finale zijn dinsdag.

Een maand geleden werden Schouten, Wüst en Antoinettte de Jong nog Europees kampioen op de ploegenachtervolging, al ontbraken daar uiteraard Canada en Japan. Dat zijn twee grote concurrenten die er in Peking wel bij zijn.

Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Irene Schouten werden een maand geleden Europees kampioen op de ploegenachtervolging. Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Irene Schouten werden een maand geleden Europees kampioen op de ploegenachtervolging. Foto: Getty images

9.53 uur: Schaatsen, mannen, 500 meter: Merijn Scheperkamp, Kai Verbij, Thomas Krol

Scheperkamp verraste in december door op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) het eerste ticket op de 500 meter te pakken, maar in een veel sterker veld wordt het voor hem lastig om in Peking weer om de prijzen mee te doen. De verwachting is dat ook de andere Nederlandse deelnemers, Kai Verbij en Thomas Krol, zich niet zullen mengen in de strijd om het goud. Krol reed dinsdag nog de 1.500 meter, waar hij zilver pakte achter Kjeld Nuis.

Voor wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov wordt het een belangrijke dag, want een olympische medaille ontbreekt nog op de erelijst van de succesvolle Rus.

Een andere grote naam dit seizoen op de 500 meter is de Canadees Laurent Dubreuil. De 29-jarige sprinter staat bovenaan het World Cup-klassement en reed in december in Calgary een Canadees record (33,77). Het is de derde tijd ooit gereden.

Thomas Krol begint met zilver van de 1.500 meter op zak aan de 500 meter. Thomas Krol begint met zilver van de 1.500 meter op zak aan de 500 meter. Foto: ANP

13.20 uur: Skeleton, vrouwen: Kimberley Bos (heat 3)

Bos kwam vrijdag al in actie in heat 1 en 2 en begint de tweede en laatste dag van het toernooi op het Yanqing National Sliding Centre als nummer zes in de tussenstand. De verschillen bovenin zijn klein en dus is er nog van alles mogelijk.

De 28-jarige Bos staat zestien honderdsten achter de Duitse nummer drie Tina Hermann. De achterstand op de Australische leidster Jaclyn Narracott is met bijna vier tienden wel fors.

14.55 uur: Skeleton, vrouwen: Kimberley Bos (heat 4)