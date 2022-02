Suzanne Schulting jaagt vrijdag op de Olympische Spelen in Peking op titelprolongatie op de 1.000 meter shorttrack en ook bij het langebaanschaatsen zijn er medaillekansen voor Nederland. Patrick Roest en Jorrit Bergsma gaan op de 10 kilometer de strijd aan met de Zweedse topfavoriet Nils van der Poel. Bij het skeleton komt Kimberley Bos in actie. Bekijk hier het dagprogramma van de Nederlandse sporters in Peking.

2.30 uur: Skeleton, vrouwen: Kimberley Bos (heat 1)

Voor het eerst is skeleton een meer dan interessante sport voor Nederland op de Spelen, want met Kimberley Bos is er een kanshebber voor goud. In de aanloop naar de Spelen schreef de 28-jarige Bos al historie door als eerste Nederlander ooit het Europees kampioenschap én de World Cup te winnen.

Het zou voor Bos daarom geen probleem mogen zijn om de kwalificatie van vrijdag te overleven, waarna zaterdag de finale wacht. Op de Spelen van 2018 in Pyeongchang eindigde ze als achtste.

4.00 uur: Skeleton, vrouwen: Kimberley Bos (heat 2)

Kimberley Bos op de Olympische Spelen van Pyeongchang. Kimberley Bos op de Olympische Spelen van Pyeongchang. Foto: Getty images

9.00 uur: Schaatsen, mannen, 10.000 meter: Jorrit Bergsma, Patrick Roest

De grote vraag is of Roest en Bergsma wereldrecordhouder Van der Poel nu wel van goud af kunnen houden, nadat dat op de 5.000 meter niet is gelukt. De 25-jarige Zweed is regerend wereldkampioen en de absolute favoriet.

Op de olympische 5 kilometer was Roest in zijn zilveren race 0,47 seconden langzamer dan Van der Poel en dus kwam hij nog aardig in de buurt. Dat kan niet gezegd worden van de 36-jarige Bergsma, die teleurstellend als vijfde eindigde. Op de 10 kilometer mag er meer verwacht worden van Bergsma, de olympisch kampioen van 2014. Op het olympisch kwalificatietoernooi van eind december noteerde hij een indrukwekkende tijd van 12.42,39. De stayer was daarmee ruim acht seconden sneller dan de tien jaar jongere Roest.

Jorrit Bergsma na zijn winnende rit op het OKT. Jorrit Bergsma na zijn winnende rit op het OKT. Foto: GettyImages

12.00 uur: Shorttrack, vrouwen, 1.000 meter: Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer (kwartfinales)

Het moet vrijdag de grote dag worden van Schulting, die vier jaar geleden in Pyeongchang geschiedenis schreef door op de 1.000 meter de eerste Nederlandse olympische shorttracktitel ooit te winnen. De 24-jarige Friezin kan op elke afstand waarop ze start goud pakken, maar dit is haar beste afstand.

Schulting heeft opnieuw concurrentie van Arianna Fontana, die haar dinsdag aftroefde op de 500 meter. De Italiaanse veroverde goud en Schulting moest het doen met zilver. Met Selma Poutsma en Xandra Velzeboer staan er nog twee Nederlanders in de kwartfinales, maar zij behoren niet tot de topfavorieten.

Suzanne Schulting op het podium voor de 500 meter met Arianna Fontana en Kim Boutin. Suzanne Schulting op het podium voor de 500 meter met Arianna Fontana en Kim Boutin. Foto: Getty images

12.18 uur: Shorttrack, mannen, 500 meter: Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat, Jens van 't Wout (heats)

12.55 uur: Shorttrack, vrouwen, 1.000 meter: mogelijk Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer (halve finales)

13.04 uur: Shorttrack, mannen, 5.000 meter relay: Dylan Hoogerwerf, Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Sven Roes, Jens van 't Wout (halve finales)

De Nederlandse mannen zijn de regerend wereldkampioen op de relay en nu is de olympische titel het doel. Het team, bestaande uit Itzhak de Laat, Sjinkie Knegt, Sven Roes, Jens van 't Wout en Dylan Hoogerwerf, moet vrijdag nog wel de halve finale overleven voor een plek in de eindstrijd op woensdag.

De landen waar Nederland vooral naar zal kijken zijn Hongarije, Canada, China en Zuid-Korea. Deze landen stonden vier jaar geleden in Pyeongchang in de olympische finale en zijn ook nu kanshebbers voor de eindoverwinning. Door een straf haalde Nederland in 2018 de finale niet.

13.37 uur: Shorttrack, vrouwen, 1.000 meter: mogelijk Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer (B-finale)

13.43 uur: Shorttrack, vrouwen, 1.000 meter: mogelijk Selma Poutsma, Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer (finale)