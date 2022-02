Na het goud zaterdag op de 3.000 meter gaat Irene Schouten donderdag ook op de 5.000 meter voor de olympische titel, terwijl debutante Sanne in 't Hof wil verrassen. Bij de snowboardcross komt Glenn de Bois in actie. Bekijk hier het dagprogramma van de Nederlandse sporters in Peking.

4.15: Snowboardcross, mannen: Glenn de Blois (heat 1)

Glenn de Blois hoopt donderdag de kwalificatie bij de snowboardcross te overleven en dat is zeker mogelijk. De 26-jarige Nederlander werd een maand geleden zesde in het Russische Krasnoyarsk en dat was zijn beste resultaat tot nu toe in de wereldbeker dit jaar. In het wereldbekerklassement staat De Blois momenteel tiende, waar hij vorig jaar vierde eindigde.

Mocht De Bois de kwalificatie overleven dan dan wacht hem later in de ochtend al een achtste finale en mogelijk ook een kwartfinale, halve finale en (bronzen) finale.

De Blois na zijn enige wereldbekeroverwinning ooit, in Chiesa in Valmalenco op 23 januari 2021. De Blois na zijn enige wereldbekeroverwinning ooit, in Chiesa in Valmalenco op 23 januari 2021. Foto: Getty images

5.10: Snowboardcross, mannen: Glenn de Blois (heat 2)

8.15: Snowboardcross, mannen: mogelijk Glenn de Blois (finale)

13.00: Schaatsen, vrouwen, 5.000 meter: Irene Schouten en Sanne in 't Hof

Net als op de 3.000 meter van zaterdag is Schouten ook op de 5.000 meter de torenhoge favoriet. Het hele seizoen wint de stayer vrijwel alles waar ze aan meedoet, met als hoogtepunt de drieslag op de EK Afstanden in Heerenveen (goud op de 3.000 meter, de massastart en de ploegenachtervolging). De 5.000 meter werd niet verreden in Thialf.

Schouten rijdt op de 5.000 meter in Peking in de slotrit tegen Francesca Lollobrigida, zoals ook het geval was op de 3 kilometer. Toen pakte de Italiaanse zilver. Derde werd Isabelle Weidemann, die ook op de 5.000 meter een van de concurrenten van Schouten zal zijn. De Canadese rijdt in de voorlaatste rit tegen de talentvolle 21-jarige Noorse Ragne Wiklund.

De Russische wereldrecordhoudster Natalia Voronina treft in rit drie In 't Hof, die de enige andere Nederlandse deelnemer is op de 5 kilometer. De schaatsster van Team Fryslan verraste op het olympisch kwalificatie toernooi door onder andere regerend olympisch kampioene Esmee Visser en Carlijn Achtereekte achter zich te laten.