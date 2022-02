Sjinkie Knegt is maandag gediskwalificeerd in de kwartfinales van de 1.000 meter shorttrack op de Olympische Winterspelen. Itzhak de Laat werd in de halve finales uitgeschakeld.

De 32-jarige Knegt kwam in Peking in de laatste heat in actie. Hij kreeg twee penalty's wegens het veroorzaken van twee valpartijen. Eerst ging de Hongaar Shaolin Sandor Liu onderuit en even daarna smakte ook de Chinees Li Wenlong na contact met de Nederlander tegen het ijs.

Knegt had met medaillekandidaten Liu en de Zuid-Koreaan Hwang Dae-heon een zware loting. Lange tijd reed de Nederlander op de derde plaats, waardoor hij risico's moest nemen. Na enig beraad concludeerde de jury dat Knegt te ver was gegaan en gaf ze hem een dubbele penalty.

De Laat mocht wel naar de halve finales, nadat hij in zijn kwartfinale door toedoen van de Australiër Brendan Corey ten val was gekomen. In de halve finale eindigde hij als vierde van de zes. Alleen de beste twee en de snelste nummer drie rijden later op maandag om de medailles.

Itzhak de Laat haalde het niet in de halve finales van de 1.000 meter. Foto: ANP

Knegt veroverde eerder twee olympische medailles

Knegt veroverde in 2014 nog brons op de 1.000 meter bij de Winterspelen in Sotsji. Daarmee werd de 'Schicht van Bantega' de eerste Nederlandse shorttracker met een medaille op de Winterspelen.

Vier jaar later in Pyeongchang werd hij gediskwalificeerd op de 1.000 meter, maar pakte hij zilver op de 1.500 meter. Daarmee is hij nog altijd de enige Nederlandse man met olympische shorttrackmedailles.