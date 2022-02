Regerend olympisch kampioene Suzanne Schulting gaat zich woensdag proberen te kwalificeren voor de kwartfinale van de 1.000 meter. Bekijk hier het dagprogramma en de uitslagen van de Nederlandse sporters in Peking.

12.00 uur: Shorttrack, heren, 1.500 meter: Sjinkie Knegt, Sven Roes, derde deelnemer volgt (kwartfinales)

Vier jaar terug schaatste Sjinkie Knegt in Pyeongchang naar de zilveren plak op de 1.500 meter. 'De Schicht uit Bantega' verloor toen in een zinderende eindstrijd op zeven honderdsten de titel van de Zuid-Koreaanse Hyojun Lim. Knegt kan in Peking de derde Olympische medaille uit zijn loopbaan winnen. Naast het zilver in Pyeongchang won de Fries op de 1.000 meter in Sotsji de bronzen medaille.

12.44 uur: Shorttrack, vrouwen, 1.000 meter: Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma (heats)

In Pyeongchang was Suzanne Schulting de snelste op de 1.000 meter, de afstand waar de shorttrackster al jaren lang op domineert. De 24-jarige Schulting liet destijds grootheden Kim Boutin en Arianna Fontana achter zich. Met deze titel was Schulting de allereerste Nederlands olympisch kampioene shorttrack.

Schulting hoopt zich woensdag op de 1.000 meter te kwalificeren voor de kwartfinale van haar beste afstand. Maandag veroverde de Groningse nog verrassend de zilveren plak op de 500 meter, toen de Italiaanse Arianna Fontana haar iets te snel af was.

13.29 uur: Shorttrack, mannen, 1.500 meter: mogelijk Sjinkie Knegt, Sven Roes (halve finales)

13.45 uur: Shorttrack, vrouwen, 3.000 meter relay: Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Rianne de Vries, Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer (halve finales)

De Nederlandse relayvrouwen zijn de regerend wereldkampioenen en dus een van de ploegen waar het meest naar wordt gekeken. Ook op de mixed relay was Nederland in Peking een van de kanshebbers, alleen door een ongelukkige val van Schulting in de halve eindstrijd moest Nederland genoegen nemen met een plekje in de B-finale. Deze won de ploeg van bondscoach Jeroen Otter vervolgens wel, maar een medaille was toen al buiten bereik.

Brons in een wereldrecord in 2018

De Nederlandse relaydames kwamen bij de Spelen van 2018 net tekort in de halve finale. De estafetteploeg eindigde toen als derde, waardoor Nederland noodgedwongen de B-finale moest rijden.

Deze B-finale wonnen Yara van Kerkhof, Schulting, Jorien ter Mors en Lara van Ruijven overtuigend in een wereldrecord, maar dat leek in eerste instantie niet genoeg om een medaille te pakken. Totdat Canada en China in de A-finale een penalty incasseerden, waardoor Nederland als winnaar van de B-finale opschoof naar de derde plek en dus alsnog verrassend brons pakte.

14.13 uur: Shorttrack, mannen, 1.500 meter: mogelijk Sjinkie Knegt en Sven Roes (B-finale)

14.20 uur: Shorttrack, mannen, 1.500 meter: mogelijk Sjinkie Knegt en Sven Roes (finale)