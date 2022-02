Suzanne Schulting heeft zich maandag overtuigend geplaatst voor de finale van de 500 meter shorttrack bij de Olympische Spelen in Peking. Selma Poutsma en Xandra Velzeboer werden uitgeschakeld in de kwartfinales.

De 24-jarige Schulting, die vier jaar geleden olympisch goud veroverde op de 1.000 meter, wil op de 500 meter haar eerste medaille pakken in Peking. Zaterdag begon ze haar olympisch toernooi met een val bij de gemengde aflossing, waardoor de Nederlandse formatie geen kans meer maakte op eremetaal.

In de kwartfinales van de 500 meter was Schulting maandag oppermachtig en in de halve finales was ze opnieuw de snelste in haar race. De regerend wereldkampioene reed direct na de start van haar halve finale hard weg bij haar concurrenten en was niet meer bij te halen.

In de andere halve finale zette de Italiaanse Arianna Fontana wel een snellere tijd neer dan de Friezin (42,38 om 42,47). Fontana wordt gezien als de grootste concurrente van Schulting in de strijd om goud. De andere finalisten zijn de Canadese Kim Boutin, de Chinese Zhang Yuting en de Belgische Hanne Desmet.

Velzeboer en Poutsma zetten geen tijd neer in de kwartfinales. Poutsma ging onderuit en Velzeboer werd gediskwalificeerd. De eindstrijd van de 500 meter in het Capital Indoor Stadium in Peking begint om 13.46 uur.