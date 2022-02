De trots overheerst bij Antoinette de Jong na haar bronzen medaille op de 1.500 meter, maar de schaatsster van Jumbo-Visma vindt dat ze maandag opnieuw niet haar topvorm heeft laten zien in Peking.

"Ik heb niet de perfecte race gereden. Wat er voor mijn gevoel bij mij in zit, kwam er niet uit. Dat is jammer en frustrerend, maar ik ben toch wel heel erg blij met brons", zei De Jong in de National Speed Skating Oval bij de NOS.

De bronzen medaille van De Jong volgde twee dagen na haar teleurstellende optreden op de 3.000 meter. De regerend wereldkampioene op die afstand eindigde zaterdag slechts als achtste na een, naar eigen zeggen, "superslechte race".

Op de 1.500 meter stelde De Jong ternauwernood brons veilig, achter de Japanse Miho Takagi en landgenote Ireen Wüst. Met haar tijd van 1.54,82 wist ze de Japanse Ayano Sato (1.54,92) en Marijke Groenewoud (1.54,97) nipt achter zich te houden.

Ontvang het olympische dagprogramma Volgen Krijg elke avond een melding voor het programma van morgen

82 Wüst vol ongeloof na historisch goud: 'Voelt als een fantastische film'

'Ik kan mijn energie niet kwijt in mijn slagen'

Desondanks bleef De Jong, die de derde olympische medaille uit haar carrière veroverde, kritisch op haar vorm in Peking. "Ik zit niet op het niveau wat ik had op het olympisch kwalificatietoernooi en zit ver af van wat ik moet kunnen rijden. Ik ben dus niet op mijn best op de Olympische Spelen."

"Ik kan hier mijn energie niet kwijt in mijn slagen. Toch heb ik me na mijn teleurstellende 3.000 meter herpakt. Ik schaats niet een fantastische race, maar weet wel op vechtlust het brons te pakken."

De Jong krijgt nog een kans om een medaille te pakken in Peking. De Friezin maakt deel uit van de Nederlandse ploeg die voor goud gaat op de ploegenachtervolging. De strijd om de medailles op dat onderdeel volgt op 15 februari.