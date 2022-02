Antoinette de Jong probeerde maandag zoveel mogelijk te genieten van haar bronzen medaille op de olympische 1.500 meter, maar de 26-jarige schaatsster vindt het lastig dat ze in Peking blijft worstelen met haar vorm en techniek.

Toen De Jong na haar race in de National Speed Skating Oval een tijd van 1.54,82 op het grote scorebord zag staan, wist ze haast zeker dat het niet genoeg zou zijn voor een medaille. Wéér een afstand verprutst, dacht ze. Wéér heb ik niet geschaatst zoals ik wilde.

Vervolgens zag de rijdster van Jumbo-Visma tot haar verbazing dat in de laatste vier ritten alleen Ireen Wüst (1.53,28) en de Japanse Miho Takagi (1.53,72) onder haar tijd doken, waardoor ze toch nog op het podium eindigde. "Dat was een grote opluchting. Ik ben ook echt onwijs blij met brons. Maar tegelijkertijd vind ik het ook heel jammer dat ik hier niet op mijn best ben."

De Jong begon haar derde Spelen afgelopen zaterdag met een pijnlijke achtste plek op de 3 kilometer, de afstand waarop ze een jaar geleden wereldkampioen werd. "Alles wat fout kon gaan, ging fout in die race. Het sloeg gewoon helemaal nergens op. Ergens voelt deze derde plaats wel als een overwinning op mezelf, maar ook deze 1.500 meter was nog zeker niet perfect."

48 De Jong 'heel blij' met brons op 1.500 meter na teleurstellende 3 kilometer

'Bij het OKT was ik meer in topvorm'

Dat voelt voor De Jong extra teleurstellend, omdat de 1.500 meter dit seizoen haar beste afstand was. Ze werd eind oktober in Thialf Nederlands kampioen en was twee maanden later ook de beste bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) en de EK afstanden. Bij al die wedstrijden klopte ze Wüst en was ze ruim sneller dan maandag in Peking.

"Ik voel dat ik bij het OKT meer in topvorm was dan ik nu ben. En dat is heel frustrerend", aldus De Jong. "Ik ben hier heel erg zoekende, merk dat de baan me minder ligt dan in Thialf. Het ijs is vrij zacht en daardoor moet ik mijn techniek aanpassen. De ene slag lukt dat wel, maar de andere niet."

Positief voor De Jong is dat ze een stijgende lijn laat zien op de Spelen. Ze komt in Peking nog in actie op de ploegenachtervolging en de 1.000 meter. "Misschien kan ik nog mooiere dingen laten zien hier, maar ik vind het erg vervelend dat het op mijn twee beste afstanden niet helemaal gelukt is."