Ireen Wüst was maandag geëmotioneerd na haar gouden race op de 1.500 meter. De gedachten van de routinier gingen in Peking naar haar in in 2019 overleden oud-ploeggenote Paulien van Deutekom.

Wüst was in tranen tijdens een interview met de NOS. "Je mist je familie, vrienden en je vriendin. En natuurlijk ook Paulien. Ik mis haar nog elke dag. En op momenten als deze mis ik haar extra erg. Normaal gesproken zou ik nu met haar aan de telefoon hangen, maar dat kan niet meer. Misschien viert ze nu daarboven wel een feestje."

Van Deutekom overleed in januari 2019 aan longkanker. De oud-topschaatsster en goede vriendin van Wüst werd slechts 37 jaar.

Wüst schreef op haar 35e sportgeschiedenis door bij de vijfde Spelen op rij goud te winnen. Niemand presteerde dat eerder op de Olympische Winterspelen. Ze gold vooraf niet als favoriete, maar zoals zo vaak wist de Brabantse op het juiste moment te pieken.

"Op dit moment is het alsof ik in een droom zit, of in een fantastische film", stamelde Wüst. "Het daalt zo langzamerhand in wat ik eigenlijk gedaan heb. Ik heb gewoon voor de vijfde Spelen op rij goud gewonnen en mijn zesde goud in totaal. Het is toch ongelooflijk?"

82 Wüst vol ongeloof na historisch goud: 'Voelt als een fantastische film'

Wüst vond laatste ritten 'retespannend'

Wüst vertelde dat ze zich de hele dag al goed voelde. "Als je dan op zo'n moment zo'n toprace neerzet, met een olympisch record op het juiste moment, dat is geweldig."

Na haar race kwamen er nog zes schaatssters in actie, die zich allemaal stukbeten op de tijd van Wüst. Op het middenterrein sloeg Wüst haar handen voor de ogen en durfde ze bijna niet te kijken. "Het was retespannend die laatste ritten. Miho Takagi zat op mijn tijd, onder mijn tijd en dan weer boven mijn tijd. Dan ga je vanbinnen kapot van de spanning."

Wüst kan in Peking haar medailleoogst nog verder vergroten. Ze rijdt nog de 1.000 meter en de ploegachtervolging.