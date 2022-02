Ireen Wüst was maandag geëmotioneerd na haar historische gouden medaille op de 1.500 meter. De 35-jarige schaatsster was dolblij met haar zesde olympische titel, maar ze moest ook denken aan de mensen die er in Peking niet bij konden zijn.

Het liefst had Wüst haar succes net als in Turijn (2006), Vancouver (2010), Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018) op de baan met haar naasten gevierd, maar door de coronaregels kon dat niet. "Deze zege is echt waanzinnig", zei de Brabantse in de National Speed Skating Oval. "Maar ik mis mijn familie en vrienden nu wel heel erg."

Die emoties waren een half uurtje eerder tijdens de podiumceremonie in het stadion al naar boven gekomen. "Ik dacht daar aan wat er de afgelopen vier jaar allemaal gebeurd is", aldus Wüst. "De aanloop naar deze Spelen was zeker anders dan anders."

De nu zesvoudig olympisch kampioene doelde daarmee vooral op het overlijden van haar oud-ploeggenoot en goede vriendin Paulien van Deutekom. De ex-topschaatsster overleed in januari 2019 op 37-jarige leeftijd aan longkanker.

"Normaal zou ik haar voor de race nog even gebeld hebben en hing ik nu ook alweer met haar aan de telefoon. Er zijn weinig mensen met wie je op die manier alles deelt in het leven", zei Wüst met tranen in haar ogen. "Ik wil het niet bij elke overwinning over Paulien hebben, maar op dit soort momenten komt haar gemis extra hard naar boven."

82 Wüst vol ongeloof na historisch goud: 'Voelt als een fantastische film'

'Dat het wéér lukt, is echt bizar'

Wüst schreef maandag in China sportgeschiedenis door als eerste sporter bij vijf Winterspelen op rij goud te winnen. De titelverdedigster gold net als vier jaar geleden vooraf niet als grootste kanshebber op de 1.500 meter, maar zoals bij elke Spelen wist ze op het juiste moment te pieken.

"Dat het wéér lukt, is echt bizar", zei de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. "Ik voelde me de hele week al heel goed, reed snelle rondetijden in de trainingen en had er heel veel zin in. Vandaag was ik natuurlijk weer ontzettend zenuwachtig, maar toch reed ik juist op dit moment een waanzinnig goede rit, een olympisch record zelfs. Ongelooflijk."

Wüst reed in de twaalfde van in totaal vijftien ritten en moest daardoor na haar race nog zeker een kwartier wachten op de einduitslag. In grote spanning zat ze op het middenterrein naast haar coach Gerard van Velde, totdat ze zag dat de Japanse topfavoriete Miho Takagi in de slotrit 0,44 seconden tekortkwam om haar van de eerste plaats te stoten.

"Ik wil niet zeggen dat ik verwacht had weer te winnen", zei Wüst. "Maar ergens diep vanbinnen voelde ik wel dat ik het kon en dat vertrouwen werd gedurende de dag steeds groter. Dit is opnieuw een heel speciale dag."

Een dag die bijna precies zestien jaar na haar eerste olympische titel kwam, in Turijn op de 3 kilometer. "Sindsdien is er heel veel gebeurd, ik heb veel moeten overwinnen. Daarom is deze gouden plak zo emotioneel. De eerste keer was het relatief makkelijk. Deze titel was de moeilijkste om te winnen."