Ireen Wüst heeft maandag sporthistorie geschreven. De 35-jarige schaatsster won in Peking de olympische 1.500 meter en is nu de enige atleet ter wereld die bij vijf verschillende Winterspelen goud heeft gewonnen.

Wüst klokte 1.53,28 in de National Speed Skating Oval en rekende daarmee af met de Japanse topfavoriete Miho Takagi (tweede) en Antoinette de Jong (derde).

De Brabantse pakte bij haar olympische debuut in 2006 in Turijn goud op de 3 kilometer, vier jaar later in Vancouver won ze de 1.500 meter, in 2014 in Sotsji was ze de beste bij de 3 kilometer en de ploegenachtervolging en vier jaar geleden in Pyeongchang veroverde ze de titel op de 1.500 meter. Door haar titelprolongatie maandag op de schaatsmijl zette ze een unieke prestatie neer.

Wüst pakte ook voor de vijfde keer op rij een medaille op de 1.500 meter, met naast goud in 2010 en 2018 ook brons in 2006 en zilver in 2014. Ze is pas de tweede schaatser met vijf olympische plakken op één afstand.

De Duitse Claudia Pechstein, die op 49-jarige leeftijd ook ook nog actief is in Peking, stond tussen 1992 en 2006 vijf keer op het podium van de 5.000 meter.

Slechts twee atleten met meer medailles op Winterspelen dan Wüst

Wüst was met vijf keer goud al de succesvolste Nederlandse olympiër. De rijdster van Team Reggeborgh, die na dit seizoen stop, staat nu op zes keer goud, vijf keer zilver en één keer brons. Alleen de Noorse langlaufster Marit Bjørgen (15), de Noorse biatleet Ole Einar Bjørndalen (13) en de Noorse langlaufer Bjørn Dæhlie (12) hebben meer of even veel medailles gepakt op Winterspelen.

Wüst is bovendien pas de zevende sporter en de tweede schaatser - na de Russische Lidiya Skoblikova - met minimaal zes keer goud op de Winterspelen.

Later deze Spelen komt Wüst nog in actie op de 1.000 meter en de ploegenachtervolging. Ze heeft al aangegeven dat dit haar laatste Spelen zijn.