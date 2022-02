De Canadese ijshockeysters hebben maandag op de Olympische Spelen bij de groepswedstrijd tegen Rusland geweigerd om het ijs op te komen. Canada wilde eerst de testuitslagen zien van de Russische ploeg.

De Canadese vrouwen stelden de eis, omdat zes spelers uit het Russische team vorige week positief hadden getest op het coronavirus. Het land uit Noord-Amerika kwam een uur later dan gepland alsnog het ijs op en won de wedstrijd met 6-1.

Het enige wat de organisatie van de Spelen tot dusver kwijt wil over het incident is dat de wedstrijd later begon vanwege "veiligheids- en gezondheidsredenen". Volgens Canadese media eiste hun nationale ploeg inzage in de uitslagen van de recente coronatests bij Rusland.

Opmerkelijk was dat alle speelsters de wedstrijd begonnen met een mondkapje, maar een aantal Russinnen zetten deze gedurende het duel af.

De Canadese vrouwen werden in 2014 voor het laatst olympisch kampioen, waarna het team in 2018 de finale verloor van de Verenigde Staten. Canada heeft in groep A op dit moment de maximale score van negen punten, Rusland staat op drie punten.