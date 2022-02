Adriana Jelinkova was maandag geëmotioneerd na haar teleurstellende optreden op de Olympische Spelen. De Nederlandse alpineskiester, die zich door een fout in de eerste run niet voor de finale plaatste, kende in aanloop naar de reuzenslalom veel tegenslag.

"In januari had ik corona en in China had ik weer een kritische ct-waarde", aldus Jelinkova met betraande ogen in gesprek met de NOS, doelend op de waarde die aangeeft of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus.

Haar laatste PCR-test voor de wedstrijd leverde een negatieve uitslag op, waardoor ze gewoon mocht starten. "Ik heb niet kunnen slapen. Ik heb hele lastige dagen achter de rug. Ik wist niet of ik mocht racen. Ik had paniekaanvallen en een lijf vol stress. Dat heb ik nog nooit zo ervaren."

Jelinkova miste tijdens haar olympische debuut een poortje en mocht daardoor niet terugkomen voor de tweede run op de reuzenslalom. Ze komt woensdag nog wel in actie op de slalom.

"Ik heb hier hard naartoe gewerkt. Het is jammer dat het nu niet over het skiën zelf gaat. Enorme pech, jammer dat dit bij mij gebeurt", aldus Jelinkova.

De 26-jarige Jelinkova was de eerste alpineskiester die Nederland op de Olympische Spelen vertegenwoordigt. Ze trad in de voetsporen van Margriet Prajoux-Bouma, die in 1952 meedeed aan de Winterspelen in Oslo.