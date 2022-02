Programma:

9.30 uur: schaatsen (1.500 m)

O.a. De Jong en Wüst

12.30 uur: shorttrack

O.a. Schulting, Knegt en De Laat

Eerder:

Skiester Jelinkova snel klaar op reuzenslalom

Goedemorgen en welkom in dit liveblog! Het is de vierde dag van de Winterspelen in Peking en bij het alpineskiën, schaatsen en shorttrack komen Nederlanders in actie. We houden je hier op de hoogte!