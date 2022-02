Een superieure Schulting geeft even een signaal af, zeg. Ze rijdt vanaf de start in een noodvaart weg van de rest en komt in haar eentje over de finish. Achter haar is het moeilijk te zien. Op de foto is te zien dat Yuting Zhang nipt de punt van haar schaats over de finish drukt voor de rest, maar de jury kijkt nog naar een valpartij. Er wordt besloten om ook Hanne Desmet naar de finale te sturen.