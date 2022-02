Wüst in tranen: 'Ik zit in een droom'

"Ik zit behoorlijk vol emotie", spreekt een tot tranen geroerde Ireen Wüst tegen de NOS. "Ik heb nu het idee dat ik in een droom zit, een fantastische film. Wat ik heb gedaan is best wel uniek. Ik heb er niet echt woorden voor. de hele tijd voelde ik me al goed en als het dan in zo'n race lukt, is echt fantastisch. Ook na de race had ik een supergoed gevoel, een toprace op het juiste moment. Natuurlijk was het retespannend bij de laatste rit. Ik heb er eigenlijk niet meer naar kunnen kijken."

In het interview gaan haar gedachten ook uit naar haar goede vriendin en oud-topschaatster Paulien van Deutekom, die in 2019 overleed aan longkanker. "Misschien viert ze daarboven wel een feestje. Je mist haar elke dag, op een moment als deze extra erg. Dit zijn de momenten dat je schreeuwend aan de telefoon hangt met elkaar, maar helaas kan dat niet."