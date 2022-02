Nils van der Poel koos de afgelopen jaren geheel zijn eigen weg en dat leverde hem zondag in Peking olympisch goud op. De 25-jarige schaatser deelt het verhaal van zijn unieke reis maar al te graag, in de hoop dat hij anderen kan inspireren.

Toen Van der Poel jong was, was hij ervan overtuigd dat hij ooit iets zou bereiken dat van grote waarde was. Ruim een uur na zijn gouden 5.000 meter in de National Speed Skating Oval van Peking concludeert de Zweed dat het hem gelukt is. "Het is grappig hoe kinderen soms gelijk kunnen krijgen", zegt hij met een lach.

Natuurlijk, een olympische titel is het hoogst haalbare in de sport. Maar voor Van der Poel zit de waarde van zijn prestatie veel meer in de ervaringen die hij de afgelopen vier jaar heeft opgedaan, de vrienden die hij gemaakt heeft. "Mijn winst zit in de reis zelf, niet in de medailles. Daar blijf ik bij, ook na deze titel."

De stayer uit Trollhättan diende op weg naar olympisch goud een jaar in Zweedse leger, ging naar flink wat feestjes, liep twintig ultramarathons, kwam tot zeker duizend parachutesprongen, deed aan snowboarden en toerskiën en fietste heel Zweden door. "Ik denk dat er heel weinig olympisch kampioenen zijn die dit pad hebben bewandeld", zegt Van der Poel met een glimlach.

"Ik ben ontzettend blij dat ik het gedaan heb, want ik heb heel veel dingen ervaren die de meeste topsporters nooit zullen ervaren. Begrijp me niet verkeerd: ik ben heel erg blij dat ik vandaag gewonnen heb. Maar al die ervaringen zorgen ervoor dat ik het prima had gevonden als ik verloren had."

'Ik moest ontdekken hoe ik mezelf kon omkopen'

Ergens op de laptop van Van der Poel staat een document waarin hij tot in de kleinste details zijn onconventionele trainingsprogramma heeft opgeschreven. Zijn plan is om het pamflet ergens na de Spelen te publiceren.

"Nils gelooft in het delen van kennis. En hij vindt het heel belangrijk om anderen te inspireren", zegt Van der Poels coach Johan Röjler in gesprek met NU.nl. "Hij heeft een nieuwe manier van trainen ontwikkeld en laten zien dat het kan werken, in ieder geval voor hem. Ik geloof dat zijn methode ook voor andere schaatsers geschikt kan zijn en ik hoop dat jonge schaatsers uit verschillende landen het gaan proberen."

Bart Schouten, de ervaren bondscoach van de Canadezen, gaat het document van Van der Poel zeker lezen. "Ik vind het wel interessant, zo'n vrije geest. Iemand met een andere manier van denken. De sport is gebaat bij karakters en dat is hij zeker."

Schouten denkt dat Van der Poel vooral minder krachttraining en meer duurtrainingen en schaatstrainingen op wedstrijdsnelheid doet dan zijn concurrenten. De Zweed legt zelf liever de nadruk op het avontuur en het plezier dat in zijn schema staat.

"Als je een professional bent in een sport die zo klote is als schaatsen, dan zoek je naar manieren die het wat minder klote kunnen maken. Ik moest ontdekken hoe ik mezelf kon omkopen zodat ik het aankon om meer te trainen. Ik hou van schaatsen, meer dan van de meeste zaken in het leven. Maar ik moest ervoor werken om die liefde vast te houden. Het is net als een relatie, het gaat niet vanzelf."

Van der Poel heeft dan ook al een plan voor wat hij ná de Spelen wil doen. "Ik hoop snel weer te gaan hardlopen. Een trailrun van 160 kilometer lijkt me wel wat, dat heb ik nog nooit gedaan."