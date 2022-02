Jorrit Bergsma spaarde zichzelf niet na het mislopen van een medaille op de 5 kilometer bij de Olympische Winterspelen in Peking. Door een zwakke start bleef de Fries steken op een teleurstellende vijfde plaats.

Bergsma kreeg de wind van voren van zijn coach Jillert Anema nadat hij ruim drie seconden tekort was gekomen voor een olympische medaille. In de ogen van Anema was Bergsma niet agressief genoeg van start gegaan op de 5 kilometer, iets wat de rijder zelf alleen maar kon beamen. "We balen allemaal als een stekker dat ik het laat liggen."

De 36-jarige Bergsma gold als een medaillekandidaat op de 5 kilometer, de afstand waarop hij in 2014 olympisch brons won. Al na 1.000 meter werd duidelijk dat hij een nieuwe plak niet aan zijn erelijst zou toevoegen: met een tijd van 1.18,25 op de eerste kilometer kwam hij als elfde door. Een serieuze versnelling bleef daarna uit, waardoor hij met 6.13,18 ver van het podium bleef.

"Ik ging er gewoon niet fel genoeg in", concludeerde Bergsma. "Dan kan je jezelf voor de kop slaan. Ik heb veel jongens op een hoop zien gaan. Met een goede race had er een medaille in gezeten. Dit is zo zonde."

Voor Bergsma was het gissen naar een oorzaak van zijn trage race. Dat hij met de Japanner Seitaro Ichinohe een zwakke en eveneens langzaam startende tegenstander trof, hielp niet mee. "Ik ging onbewust vertragen en stond minder agressief aan de start. Dat is gewoon slecht."

Maar Bergsma had geen antwoord op vragen waarom hem dit als ervaren rijder en drievoudig olympiër was overkomen. En hoe kon het gebeuren dat hij uitgerekend op de Olympische Spelen met deze zelfverwijten moest komen? "Het is stom", was het enige dat hij kon zeggen.

'Van der Poel is te verslaan'

Bergsma wilde na zijn zwakke beurt op de 5 kilometer niet wanhopen voor de 10 kilometer van komende vrijdag. Op de langste schaatsafstand wacht een titanenstrijd met Nils van der Poel, die met de gouden medaille op de 5.000 meter een tik uitdeelde aan zijn Nederlandse concurrent.

"Hij reed een heel sterke 5 kilometer: hij houdt 'm als enige echt vlak tot het einde. Respect. Hij zal ook voor de 10 kilometer de grote favoriet zijn. Het is aan mij om de aanval in te zetten.

Bergsma denkt ook na de 5 kilometer dat hij daartoe in staat is. "Die 10 kilometer is toch andere koek. Ik ben fit. Deze tijd zegt wel dat ik me geen zorgen hoef te maken. Ik baal er nog steeds van, dit zal ook nog wel even gonzen, maar Van der Poel is te verslaan. Ik moet dan eerst zelf een goede rit rijden."