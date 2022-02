Als tiener hoopte Nils van der Poel ooit het niveau van Patrick Roest te halen. Zondag stond de Zweedse schaatser na de olympische 5 kilometer in Peking naast zijn generatiegenoot op de hoogste trede van het podium.

De busreis terug naar Zweden duurde 24 uur en dus had een jonge Van der Poel elk jaar na de Viking Race - een grote wedstrijd voor jonge schaatsers in Heerenveen - alle tijd om over zijn grootste concurrent én inspirator te denken. De volgende keer ga ik die Patrick Roest verslaan, zei de jonge Scandinaviër tegen zichzelf. Dáár ga ik de hele zomer voor trainen.

Meer dan een decennium later pakte Van der Poel zondag in de National Speed Skating Oval van Peking de allergrootste titel in het schaatsen door uitgerekend Roest te kloppen. In de slotrit dook de 25-jarige Zweed 0,47 seconden onder de tijd van de één jaar oudere Nederlander, waardoor hij voor het eerst olympisch kampioen is.

"Een van de redenen waarom ik huilde bij de podiumceremonie, was omdat Patrick naast me stond", zei Van der Poel nadat hij zeker een uur een rits aan internationale media te woord had gestaan. "Het is zo cool dat we dertien jaar na die eerste Viking Race nog steeds tegen elkaar strijden. Het voelt als een film."

Roest: "Ik ken Nils al zo lang, we zijn het gewend om wedstrijden tegen elkaar te rijden. Maar ik had als junior nooit gedacht dat we hier zouden staan, op het podium van de olympische 5 kilometer. Dat we dit samen doen, is toch wel bijzonder."

'Had nooit gedacht dat het zo close zou zijn'

Roest maakte het duel met Van der Poel een stuk spannender dan menigeen had verwacht. "Ik had ook niet gedacht dat het zo close zou zijn", erkende Van der Poel.

"Patrick had vandaag de pech dat hij al vroeg moest starten. Ik sprong gisteren een gat in de lucht toen ik loting onder ogen kreeg en zag dat ik in de slotrit mocht rijden. Als ik vandaag vóór Patrick had moeten schaatsen, was de uitslag misschien wel andersom geweest."

De wereldrecordhouder op de 5 en 10 kilometer toonde zich in de weken voor de Spelen vol vertrouwen - "als we 100 keer racen win ik 99 keer", zei hij drie weken geleden - maar op de wedstrijddag voelde hij toch heel veel spanning.

"We zijn laat naar Peking gereisd en de trainingen gingen de laatste dagen niet geweldig", aldus Van der Poel. "Toen ik de tijd van Roest zag, was ik optimistisch dat ik sneller kon. Maar niet meer dan dat."

'Shit, dacht ik, dat wordt zilver'

De Zweed wist dat hij twaalf rondjes van 29,1 seconden moest schaatsen om onder de tijd van zijn Nederlandse rivaal te duiken. Daarom schrok hij toen hij bij de doorkomsten na 3.000 meter en na 3.400 meter opeens 29,3 op zijn rondebord zag staan. "Ik probeerde te versnellen, maar dat lukte eerst niet. Shit, dacht ik, dat wordt zilver. Maar gelukkig kreeg ik mijn rondetijden toch nog naar beneden."

Van der Poel kan zich niet voorstellen hoe spannend de laatste minuten van zijn race voor Roest geweest moeten zijn. "Ik weet dat Patrick vandaag heel graag wilde winnen en revanche wilde nemen voor de WK afstanden van vorig jaar. Maar ik verwacht echt dat hij later van deze zilveren medaille kan genieten. Ik vond het in ieder geval een geweldige ervaring om samen met hem op het podium te staan. En ik denk dat hij het ook zo ziet."