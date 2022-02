Titelverdediger Ireen Wüst komt maandag in de twaalfde rit van de 1.500 meter in actie bij de Winterspelen in Peking. Dat heeft de loting zondag uitgewezen.

De 35-jarige Wüst neemt het op tegen de Canadese Ivanie Blondin. Ze aast in China bij haar laatste deelname aan de Spelen op haar zesde olympische titel. Ze won de 1.500 meter in 2018 én in 2010.

Na de race van Wüst volgen nog drie ritten, waarin eerst Ayano Sato en Francesca Lollobrigida tegen elkaar rijden, vervolgens Brittany Bowe en Ragne Wiklund elkaar treffen en Elizaveta Golubeva en Miho Takagi voor het slotstuk zorgen.

Een rit eerder verschijnt Antoinette de Jong op het ijs, die revanche wil voor haar zeer teleurstellende race van zaterdag op de 3.000 meter. Ze rijdt op de schaatsmijl tegen Nadezhda Morozova uit Kazachstan.

Marijke Groenewoud, de derde Nederlandse troef op de 1.500 meter, is ingedeeld in de negende rit. Qi Yin uit China is haar tegenstander. De openingsrit begint om 9.30 uur Nederlandse tijd.

De 1.500 meter is voor Wüst niet haar enige kans op een medaille. De Brabantse komt later deze Spelen ook nog uit op de 1.000 meter en is onderdeel van het Nederlandse team op de ploegenachtervolging.