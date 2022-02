Coach Jac Orie kreeg zondag in de laatste rondes van Sven Kramer op de 5 kilometer het gevoel dat hij naar sportgeschiedenis zat te kijken. De Fries reed op de Winterspelen in Peking de laatste keer op de afstand waarop hij drie keer olympisch kampioen en acht keer wereldkampioen werd.

"Ik was tijdens de race op een gegeven moment wel met zijn afscheid bezig", aldus Orie. "Ik riep ook nog naar hem: dit zijn je laatste vijf ronden. Ik deed het vooral om te zien of hij nog wat plekjes kon stijgen."

De 35-jarige Kramer kon op de laatste 5 kilometer in zijn loopbaan geen rol van betekenis spelen. Met een tijd van 6.17,04 in de openingsrit werd hij negende. De Zweed Nils van der Poel was ruim acht seconden sneller en nam zijn olympische titel op de stayersafstand over. "Maar hij heeft een geweldige carrière achter de rug", aldus Orie.

Kramer wordt beschouwd als een van de beste schaatsers aller tijden. In totaal veroverde hij vier olympische titels, dertig wereldtitels en twaalf Europese titels. Op de ploegenachtervolging kan hij later deze Spelen nog een olympische medaille aan zijn indrukwekkende erelijst toevoegen.

Kramer en Orie boekten vele successen

Kramer stapte in 2014 na een samenwerking van negen jaar met coach Gerard Kemkers over naar de schaatsploeg van Orie, met wie hij vele successen boekte. Het hoogtepunt was de gouden medaille op de 5 kilometer op de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang.

Dieptepunten waren er ook. Kramer werd in zijn laatste jaren geteisterd door chronische rugklachten, waaraan hij zich in mei vorig jaar liet opereren. Die ingreep heeft niet kunnen bijdragen aan een individuele medaille op de Spelen.

Ook in de laatste race speelde zijn kwetsbare rug Kramer parten. Mede daarom spraken Kramer en Orie na de rit niet over zijn laatste 5 kilometer. "Hij zei: potverdomme, mijn rug. Ik zag het ook dat hij na twee bochten stijf werd. Ik hoef dan niet veel te zeggen, ik begrijp het allemaal."

Orie hoopt dat Kramer zijn fraaie carrière op de Spelen in stijl kan afsluiten met goud op de ploegenachtervolging. Daarvan is de finale op 15 februari. "De ploegenachtervolging doet hij nog zo makkelijk, maar je krijgt hier niets voor niets. Je moet voor alles knokken en niemand heeft medelijden met je. Zo hoort het. Dat is juist het respect dat erbij hoort."