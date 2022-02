Voor het eerst in 24 jaar tijd kan dweilorkest Kleintje Pils niet bij de Olympische Winterspelen zijn. Het Sassenheimse supportersorkest was in gesprek met het olympisch comité om naar Peking te gaan, maar het coronavirus gooide roet in het eten. En dat doet "hartstikke pijn", zegt bandleider Ruud Bakker in gesprek met NU.nl.

Het uit vijftien muzikanten bestaande Kleintje Pils stond in 1998 voor het eerst bij de Olympische Winterspelen, die toen gehouden werden in de Japanse stad Nagano. "Vanaf die route hebben we ook een aantal Zomerspelen zoals Sydney en Londen bezocht. We waren ook bij de Winterspelen in Salt Lake City, Turijn, Vancouver, Sotsji... Eigenlijk hebben we het hele rijtje sinds 1998 gevolgd."

Ook over de huidige Spelen was het dweilorkest in gesprek, zegt Bakker. "We waren eigenlijk al gekwalificeerd om mee te doen, maar door COVID-19 is het niet doorgegaan." Tot grote teleurstelling van de band. "Een keten wordt nu doorbroken."

Door de coronamaatregelen rondom de Spelen mag er namelijk geen buitenlands publiek aanwezig zijn bij de evenementen. "Dan heeft het ook geen zin om als supportersorkest daar te zijn", zegt Bakker. "Onze rol is om sfeer te brengen in het stadion en om op televisie mooie plaatjes neer te zetten. We zwepen het publiek op."

Kleintje Pils tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang in 2018. Kleintje Pils tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang in 2018. Foto: ANP

Orkest kon amper repeteren door coronamaatregelen

De huidige coronamaatregelen bieden ook geen ruimte voor het orkest om met alternatieve optredens te komen. "We mochten natuurlijk twee jaar amper repeteren, en voor blaasmuzikanten zijn de regels nog strenger."

Er werd wel nagedacht over alternatieven, zegt Bakker, maar dat is lastig als je niet mag samenkomen met de hele band. "Het komt niet uit de verf als je iets alleen doet, of met twee tot drie man. We komen tot ons recht als we compleet zijn."

Optredens waren ook amper mogelijk, maar volgens Bakker heeft het orkest de afgelopen tijd wel "wat kleinere dingen gedaan die binnen de regels vielen". Zo kon het orkest in november nog bij de wereldbeker schaatsen in het Noorse Stavanger zijn. In maart vertrekt het supportersorkest weer naar Noorwegen voor het WK schaatsen in Hamar. "Maar het zijn geen Olympische Spelen."