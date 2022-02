Patrick Roest baalt er flink van dat hij zondag zilver overhield aan zijn 5.000 meter bij de Winterspelen in Peking. De Nederlander had achteraf het idee dat hij de Zweedse topfavoriet Nils van der Poel had kunnen verslaan.

Roest kwam al in de vierde rit tot een tijd van 6.09,31 en kwam daarmee verrassend dicht in de buurt van goud. In de ritten die volgden kwam niemand aan de tijd van de 26-jarige Nederlander.

In de slotrit reed ook Van der Poel lang boven het schema van Roest, maar de torenhoge favoriet kon in tegenstelling tot Roest nog flink versnellen in de laatste rondes.

"Ik was zó dichtbij, dat doet wel pijn. Zeker als je mijn laatste rondes ziet, weet je dat Nils te pakken was. Dat lukte net niet en dat doet pijn", zei een balende Roest tegen de NOS.

"Ik probeerde er alles aan te doen en daarom ging ik in de laatste twee rondjes net te veel kapot. Ik baal ervan dat ik in mijn laatste rondje niet sneller kon, ook al was ik helemaal naar de klote."

'Dit is pijnlijk'

Direct na zijn rit was aan Roest te zien dat hij niet tevreden was met zijn tijd, al had hij wel het idee dat zijn race tot een podiumplaats zou kunnen leiden in Peking. "Ik dacht dat het genoeg zou zijn voor een medaille, maar ik wist niet dat ik nog zo dicht bij goud zou komen", zei hij.

"Het is achteraf denken, maar het is wel een vervelend gevoel. Ik heb tijdens de rit van Van der Poel nooit gedacht dat ik goud had, al wist ik wel dat hij op een gegeven moment een tandje moest bijschakelen. Dat deed hij en dat is pijnlijk."

Het zilver van Roest is de derde olympische medaille uit zijn loopbaan. In totaal staat Nederland in Peking nu op één keer goud en één keer zilver in de medaillespiegel.