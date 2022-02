Patrick Roest baalt dat hij zondag met zo'n klein verschil de strijd om goud op de 5 kilometer bij de Olympische Winterspelen heeft verloren van Nils van der Poel. De Lekkerkerker kwam door een slechte slotronde maar een halve seconde tekort op de Zweed, die juist het hele seizoen superieur was op de stayersafstand.

"Dit is onwijs zonde, ook al zit ik dichter bij Nils dan ik het hele jaar heb gezeten", aldus Roest. "Ik heb er alles aan gedaan om het gat te dichten, maar het was niet goed genoeg. Dat is klote. Ik verlies liever met twee seconden. Dan had ik een beter gevoel over dit zilver."

De 26-jarige Roest kwam al in de laatste rit voor de dweilpauze op het ijs en noteerde 6.09,31 in de National Speed Skating Oval. Tot de slotronde leek dat ook de gouden tijd te worden, want bij het ingaan van de laatste 400 meter was de Nederlander een seconde sneller dan Van der Poel.

Roest ontplofte echter in de slotronde (30,4 seconden), terwijl de Zweed een van de snelste ronden van zijn rit noteerde. Aan de streep was het verschil slechts 0,47 in het voordeel van Van der Poel, die daarmee voor het eerst olympisch kampioen werd. Toch was het verschil nog nooit zo klein.

In de uitfietsruimte in het stadion keek Roest naar de rit van Van der Poel. "De emoties waren hoog. Ik reed zenuwachtig mijn eigen rit en daarna zat ik met zenuwen naar zijn rit te kijken. Ik baal dat het zo close was."

"Ik heb nooit gedacht dat ik ging winnen, maar wel gehoopt. Ik zag dat hij het ook moeilijk kreeg. Ik wist gewoon dat zijn rit op zou lopen, dat het zou kunnen. Maar toen ik hem die rondetijden weer terug zag trekken, wist ik dat het klaar was."

'Ik kon geen streep harder'

Roest concludeerde dat hij het in de slotronde had laten liggen. "Maar ik kon geen streep harder", benadrukte hij. "Je kunt de race dan wel iets anders indelen zodat je in het laatste rondje wat harder rijdt, maar misschien zit ik dan wel niet op die tijd. Dat is achteraf praten."

Al na zijn race baalde Roest zichtbaar van zijn 6.09,31. Hij mikte bij de start op een tijd van rond de 6.07. "Ik dacht wel dat ik er het podium mee kon halen, maar toen dacht ik al dat het niet genoeg voor goud zou zijn."

"Ik heb het gat met Van der Poel misschien wel bijna gedicht, maar nu heb ik weer vier jaar om het hele gat te dichten", keek Roest al richting de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan. "Dit was het moment om het te doen."

Roest krijgt in Peking nog een kans om Van der Poel te verslaan. Vrijdag staan de twee opnieuw tegenover elkaar op de 10 kilometer, al is Van der Poel torenhoog favoriet voor zijn tweede goud. "Goud is niet onmogelijk, maar ik moet dan wel de race van mijn leven rijden om hem te verslaan. En ik moet het beter doen dan vandaag."