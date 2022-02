Patrick Roest heeft zondag op de 5 kilometer bij de Olympische Spelen in Peking zilver gepakt achter de Zweedse topfavoriet Nils van der Poel. Sven Kramer eindigde als negende op de laatste 5.000 meter uit zijn carrière en ook Jorrit Bergsma viel met een vijfde plek buiten de medailles.

Van der Poel, die dit seizoen al domineerde met wereldtitels én wereldrecords op de 5 en 10 kilometer, noteerde in zijn slotrit tegen de Belg Bart Swings een winnende tijd van 6.08,84. Toch werd de strijd om goud spannender dan verwacht.

De 25-jarige Zweed reed namelijk lange tijd boven het schema van Roest, die met 6.09,31 de snelste tijd in handen had. Dankzij een versnelling in de laatste rondes maakte Van der Poel zijn status als topfavoriet echter waar. Het brons was zeer verrassend voor de 22-jarige Noor Hallgeir Engebraten (6.09,88). Bergsma reed 6.13,88 en moest genoegen nemen met een vijfde plek.

Voor Roest is het zilver de derde olympische medaille uit zijn loopbaan. De 26-jarige Nederlander pakte vier jaar geleden in Pyeongchang zilver op de 1.500 meter en brons op de ploegenachtervolging.

Zijn negende plek is voor de afzwaaiende Kramer het einde van zijn hegemonie op de 5 kilometer, de afstand waarop hij tijdens de vorige drie edities van de Spelen goud pakte. Met een titel op de ploegachtervolging erbij staat er vier keer olympisch goud op de indrukwekkende erelijst van de succesvolste schaatser aller tijden.

De Spelen zijn nog niet voorbij voor Kramer. Over exact een week komt hij met Roest en Marcel Bosker in actie op de ploegenachtervolging en op zaterdag 19 februari vormt hij met Bergsma een duo bij de massastart.

Top tien op 5 kilometer 1. Nils van der Poel (Zwe) - 6.08,84

2. Patrick Roest - 6.09,31

3. Hallgeir Engebraten (Noo) - 6.09,88

4. Sergei Trofimov (Rus) - 6.10,27

5. Jorrit Bergsma - 6.13,18

6. Aleksandr Rumyantsev (Rus) - 6.15,02

7. Bart Swings (Bel) - 6.16,90

8. Davide Ghiotto (Ita) - 6.16,92

9. Sven Kramer - 6.17,04

10. Ted-Jan Bloemen (Can) - 6.19,11

Verhoudingen al vroeg duidelijk voor Kramer

Kramer verscheen op zijn laatste 5.000 meter al tijdens de openingsrit op het ijs. De Fries had zoals verwacht geen kind aan de Deen Viktor Hald Thorup, al viel zijn tijd van 6.17,04 tegen. In de derde rit doken Engebraten en de Rus Sergei Trofimov er al ruim onder.

In rit vier kwam Roest tot 6.09,31 tegen de Italiaan Andrea Giovannini, die hij op grote achterstand reed. De winnaar van WK-zilver op de 5 kilometer was zichtbaar ontevreden met zijn tijd, ook al was hij op dat moment de snelste.

Een rit later, na de dweilpauze, slaagde ook Bergsma er als derde Nederlandse troef niet in een toptijd op de klok te zetten. De drievoudig olympisch medaillewinnaar was langzamer dan Roest, Engebraten én Trofimov en wist dus direct dat eremetaal er niet in zat.

In de ritten die volgden bleek de tijd van Roest toch meer waard dan hij dacht. Onder anderen Ted-Jan Bloemen - de onder Canadese vlag rijdende Nederlander pakte vier jaar geleden nog zilver op de 5 kilometer - kwam er bij lange na niet bij in de buurt.

Alleen Van der Poel was zoals verwacht sneller, al maakte de Zweed het erg spannend. Per ronde gaf hij wat tijd toe op Roest, maar de torenhoge favoriet bleek zijn race beter te hebben ingedeeld en versnelde in de slotrondes alsnog naar goud.