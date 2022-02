De 5 kilometer was voor Kramer zijn eerste optreden tijdens de Spelen in Peking. In Vancouver (2010), Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018) pakte hij goud op deze afstand. In 2006 was er zilver.

De 5 kilometer was voor Kramer zijn eerste optreden tijdens de Spelen in Peking. In Vancouver (2010), Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018) pakte hij goud op deze afstand. In 2006 was er zilver. Foto: ANP